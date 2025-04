Spieler schraubt PS3 eines Freundes auf, weil die nach 20 Minuten überhitzt – findet komplett verdreckte Ekel-Konsole vor

Ob unsere alten Konsolen wohl im Inneren auch so schlimm aussehen? (Bild: Reddit u/TheReal_Ninjanims)

Selbst wenn wir unsere technischen Geräte gut behandeln und möglichst von Schmutz fernhalten, sammelt sich über die Jahre so einiges an Staub und Dreck sowohl außen als auch innen an. Das betrifft natürlich auch Konsolen. Warum das die Performance beeinträchtigt, macht ein Blick in das Innenleben dieser PS3 ziemlich eindrucksvoll klar.

Drecks-PS3 wird nach einem Jahrzehnt endlich mal sauber gemacht

Auf Reddit hat User TheReal_Ninjanims nämlich einige Bilder vom Inneren einer PlayStation 3 gepostet, die vermutlich seit mehr als zehn Jahren nicht mehr sauber gemacht wurde:

Die PS3 selbst gehört wohl einem Freund oder einer Freundin des Users. Die Person spielt noch aktiv an der Konsole, hatte allerdings das Problem, dass sie bereits nach 20 Minuten Benutzung immer überhitzt hat.

Warum das so war, zeigt ein Blick ins Innenleben ziemlich schnell. Hier hat sich nämlich massiv Staub in jeder Ritze festgesetzt.

Kein Wunder also, dass die PlayStation 3 nicht mehr allzu gut lief. Obwohl es sich dabei nur um normalen Hausstaub und Kleindreck handelt, kann der Lüfter damit seine Arbeit nicht mehr richtig tun und die Konsole runterkühlen.

Wie User TheReal_Ninjanims in den Kommentaren berichtet, war es auch wirklich genau dieser Dreck, der die Funktion der Konsole beeinträchtigt hat. Nach einer gründlichen Reinigungsaktion laufe sie nämlich wieder "wie eine normale PS3 laufen sollte".

Auch in den Kommentaren melden sich viele User zu Wort, die ihre eigene Konsole nicht oder seit Jahren nicht mehr sauber gemacht haben und erst durch den Beitrag daran erinnert wurden. Eigentlich ist es nämlich durchaus wichtig, seine Konsole regelmäßig zu säubern. Nur so lässt sich langfristig gewährleisten, dass sie auch gut läuft und die Einzelteile keinen Schaden durch angestaute Hitze nehmen.

Für andere User ist das Öffnen der Konsole aber auch ein bisschen unheimlich. Es geht immerhin um ein teures Stück Technik – und wer seine Konsole komplett auseinander nimmt, kann damit auch etwaige Garantie verlieren.

Einige Fans empfehlen deshalb auch, Fotos oder gar eine Videoaufnahme zu machen, wenn ihr eure Konsole auseinander baut. So könnt ihr im Nachhinein nachschauen, welche Teile an welche Stelle gehören.

Habt ihr eure Konsolen schon einmal aufgeschraubt, um ihnen eine Grundreinigung zu verpassen oder würdet ihr euch das auch nicht trauen?