3 Aufrufe
Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim
Pokémon Pokopia ist eine Lebenssimulation, die sich vor allem an Fans von Titeln wie Animal Crossing richtet. Ihr als Ditto eure eigene kleine Welt und ladet immer mehr Pokémon zu euch ein. Deren Fähigkeiten könnt ihr lernen, um etwa Pflanzen mit Aquaknarre wachsen zu lassen oder die Landschaft mitsamt Flüssen und Bergen zu verformen.
Neben der menschlichen Figur kann sich Ditto außerdem in andere Pokémon verwandeln und so etwa als Dragoran auf andere Inseln fliegen.
Pokémon Pokopia erscheint am 5. März 2026 für die Nintendo Switch 2. Da das Game Share-Feature unterstützt wird, könnt ihr aber zumindest im Koop auch mit einer Switch 1 dabei sein, falls ihr jemanden mit der neuen Konsole kennt.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.