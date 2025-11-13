Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim

Pokémon Pokopia ist eine Lebenssimulation, die sich vor allem an Fans von Titeln wie Animal Crossing richtet. Ihr als Ditto eure eigene kleine Welt und ladet immer mehr Pokémon zu euch ein. Deren Fähigkeiten könnt ihr lernen, um etwa Pflanzen mit Aquaknarre wachsen zu lassen oder die Landschaft mitsamt Flüssen und Bergen zu verformen.

Neben der menschlichen Figur kann sich Ditto außerdem in andere Pokémon verwandeln und so etwa als Dragoran auf andere Inseln fliegen.

Pokémon Pokopia erscheint am 5. März 2026 für die Nintendo Switch 2. Da das Game Share-Feature unterstützt wird, könnt ihr aber zumindest im Koop auch mit einer Switch 1 dabei sein, falls ihr jemanden mit der neuen Konsole kennt.