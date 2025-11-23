Pokemon Legenden: Z-A: Mega-Zeraora aus dem DLC ist so rebellisch wie Ashs Glurak und entscheidet selbst über seine Verwandlung

Mega-Zeraora erinnert uns ein wenig an Ashs Glurak...

Das Game Freak-Rollenspiel Pokémon-Legenden: Z-A erhält am 10. Dezember mit Mega-Dimension seinen ersten DLC, der zahlreiche neue Mega-Taschenmonster durch die Pforten von Illumina City schleust. Darunter auch Mega-Zeraora, das vor Kurzem enthüllt wurde und eine eigenwillige Eigenschaft besitzt.

Mega-Zeraora hat einen eigenwilligen Charakter

Wie Mega-Zeraora aussieht, zeigt euch übrigens der untere Trailer:

1:30 Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor

Aber was ist Mega-Zeraora für ein Pokémon? Zeraora ist kein gewöhnliches Pokémon, sondern ein sogenanntes Mysteriöses Pokémon, das in Ultrasonne und Ultramond eingeführt wurde. Das mächtige Elektro-Monster besitzt nicht die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln. Dank brandneuer Mega-Form kann es sich im Mega-Dimension-DLC nun immerhin temporär in eine noch stärkere Form seiner selbst verwandeln:

Zeraora ist bereits sehr mächtig, aber hat üblicherweise einen inneren Begrenzer, durch den die elektrische Energie in seinem Körper gezügelt wird. Es wird davon ausgegangen, dass die Mega-Entwicklung diesen Begrenzer beseitigt

Wie uns die offizielle Website zu Legenden: Z-A verrät, könnt ihr allerdings nicht bestimmen, wann sich Zeraora zu Mega-Zeraora entwickelt:

Mega-Zeraora entscheidet selbst, wann es seine Energie freigibt und seine ganze Stärke entfesselt. Trainer, die sich mit Mega-Zeraora zusammenschließen möchten, müssen sich entweder auf seine Entscheidungen verlassen oder so mit ihm in Einklang stehen, dass sie sich seinem Timing anpassen können.

Mega-Zeraora erinnert damit ein wenig an Ashs Glurak aus dem Anime, findet ihr nicht? Nachdem sich Glutexo in einem harten Kampf gegen Aerodactyl in Glurak verwandelt hatte, widersetzte sich das Feuer-Pokémon plötzlich den Befehlen seines Trainers, weil es (vermutlich) aufgrund traumatischer Erlebnisse in der Vergangenheit rebellisch wurde und Ash als Schwächling ansah.

Wie sich Mega-Zeraoras Unabhängigkeit im Kampf auswirkt, muss sich erst noch zeigen. Fans vermuten, dass die Mega-Form des Mysteriösen Pokémons ohnehin nicht viel mächtiger ausfallen dürfte, da die Grundform des Biests bereits eine gewisse Stärke aufweist. Die Mega-Entwicklung könnte folglich keine großen Gameplay-Auswirkungen haben, vielmehr dürfte es sich bei der Form um Lore- bzw. Fan-Service handeln.

Mega-Dimension erscheint am 10. Dezember 2025 und ist mit der Nintendo Switch- und Switch 2-Version von Pokémon-Legenden Z-A kompatibel. Kostenlos ist die Erweiterung aber nicht: 29,99 Euro müsst ihr für den DLC auf den Tisch legen, alle Infos dazu findet ihr hier:

Immerhin verspricht Mega-Dimension zahlreiche neue Inhalte für Pokémon-Legenden: Z-A. Bei Mega-Dimension handelt es sich um einen Endgame-DLC, der euch noch stärkere Taschenmonster auf den Hals hetzt als zum Ende in der Hauptstory. Neben Mega-Zeraora warten außerdem etliche weitere Mega-Pokémon auf euch, darunter Mega-Espinodon, Mega-Palimpalim sowie Mega-Raichu X und Mega-Raichu Y.

Wie sieht's bei euch aus: Werdet ihr den Mega-Dimension-DLC zu Legenden: Z-A spielen?