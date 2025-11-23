In Baldur's Gate 3 gibt es unscheinbare Deko-Gegenstände, die viel praktischer sind, als sie aussehen

Nichts ist, wie es scheint. Das gilt natürlich auch ganz besonders für das RPG-Meisterwerk Baldur's Gate 3. Darin könnt ihr selbst aus unauffällig wirkender Deko noch ordentlich was rausholen.

David Molke
23.11.2025 | 07:10 Uhr

In Baldurs Gate 3 lohnt es sich, stets die Augen und Ohren offen zu halten. In Baldur's Gate 3 lohnt es sich, stets die Augen und Ohren offen zu halten.

Baldur's Gate 3 erfreut sich immer noch größter Beliebtheit. Nicht nur bei Spieler*innen, sondern auch bei Streamern und dem gemeinen Content Creator. Es gibt in dem Ausnahme-RPG einfach so viele coole Kleinigkeiten, die eure Aufmerksamkeit verdienen, dass es eine wahre Freude ist. Wie zum Beispiel diese alltäglichen Gegenstände, die mehr zu bieten haben, als ihr wahrscheinlich denkt.

Für den einen oder anderen Content Creator sind selbst die winzigsten Boni direkt total OP (overpowered). So weit würden wir in diesem Fall jetzt nicht unbedingt gehen, aber hilfreich und interessant ist es trotzdem, dass sich selbst hinter solch unscheinbaren Gegenständen mehr verbirgt, als es den Anschein hat.

Video starten 1:24:48 D&D in der Krise: Was wird jetzt aus Baldur's Gate 4?

Wie der TikToker und BG3-Superfan Toyhouze erklärt, kann es sich nämlich wirklich lohnen, bestimmte Deko-Gegenstände mitzunehmen und zu nutzen. Zuallererst wäre da der Weinbecher oder Wine Goblet. Der kann euch beziehungsweise eure Spielfigur nämlich betrunken machen, ohne dafür eine Aktion zu verbrauchen.

Spielt ihr den Drunken Master-Mönch und nutzt die allermeisten anderen Alkohol-Quellen im Spiel, geht dafür jedes Mal eine Bonus-Aktion drauf. Nicht so bei dem dekorativen Weinglas: Das könnt ihr einfach während des Kampfes herunterstürzen und trotzdem noch sämtliche (Bonus-)Aktionen verwenden, die eurer Figur zur Verfügung stehen. Sehr praktisch, wenn ihr eine alte Saufnase spielt!

Mehr BG3:
Baldur's Gate 3: Neuer Hotfix ist da - kümmert sich um Freezes und Crashes auf PS5, Xbox und Steam Deck
von Samara Summer
Baldur's Gate 3: Karlach bekommt wenigstens in D&D endlich ihr Happy End - und so sieht es aus
von Eleen Reinke
Dass Baldur's Gate 3 Romanzen hat, haben wir wohl einem RPG-Klassiker zu verdanken, der dem BG2-Schreiber damals "Angst eingejagt" hat
von David Molke

Dann wäre da noch das Wasserglas oder der Wasser-Becher, den ihr im Goblin-Lager in der Nähe von Abdirak , dem Anhänger von Loviatar finden könnt. Dieses Getränk heilt euch für 1 bis 4 Punkte und kostet ebenfalls keine Aktion.

Die Heilung ist mit 1W4 jetzt nicht besonders mächtig, kann aber ihrerseits wieder diverse Synergie-Effekte triggern. Zum Beispiel, wenn ihr das Broodmother's Revenge-Amulett ausgerüstet habt. Das gibt eurer Waffe nämlich zusätzlichen Gift-Schaden, wenn ihr geheilt werdet.

Dasselbe gilt für den ebenfalls äußerst praktischen Ring Whispering Promise, der als Blessing einen 1W4-Bonus auf Angriffswürfe und Rettungswürfe gibt, wenn ihr euch selbst oder andere heilt. Wie beim Futtern dieser Früchte in Baldur's Gate 3.

Es kann sich also durchaus lohnen, auf die Details zu achten, und zwar erst recht, wenn ihr für all das noch nicht einmal eine Aktion verschwenden müsst. In einem normalen Spieldurchlauf müsst ihr natürlich nicht alles herauskitzeln, aber wer wirklich min-maxen und im Permadeath-Modus alles geben will, dürfte sich auch über solche Kleinigkeiten freuen.

Welche unscheinbaren Details haben euch in Baldur's Gate 3 bisher am positivsten überrascht?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 55 Minuten

In Baldur's Gate 3 gibt es unscheinbare Deko-Gegenstände, die viel praktischer sind, als sie aussehen

vor einem Tag

Baldur's Gate 3: Neuer Hotfix ist da - kümmert sich um Freezes und Crashes auf PS5, Xbox und Steam Deck

vor 5 Tagen

Baldur's Gate 3: Karlach bekommt wenigstens in D&D endlich ihr Happy End - und so sieht es aus

vor einer Woche

Dass Baldur's Gate 3 Romanzen hat, haben wir wohl einem RPG-Klassiker zu verdanken, der dem BG2-Schreiber damals "Angst eingejagt" hat

vor einer Woche

Baldur's Gate 3-Fan prügelt Astarions Charisma-Wert in absurde Höhen und erreicht am Ende einen Bonus von bis zu +74
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokemon Legenden: Z-A: Mega-Zeraora aus dem DLC ist so rebellisch wie Ashs Glurak und entscheidet selbst über seine Verwandlung

vor 45 Minuten

Pokemon Legenden: Z-A: Mega-Zeraora aus dem DLC ist so rebellisch wie Ashs Glurak und entscheidet selbst über seine Verwandlung
In Baldurs Gate 3 gibt es unscheinbare Deko-Gegenstände, die viel praktischer sind, als sie aussehen

vor einer Stunde

In Baldur's Gate 3 gibt es unscheinbare Deko-Gegenstände, die viel praktischer sind, als sie aussehen
Stardew Valley-Fan räumt 14 Tage lang seine Farm komplett auf und zeigt stolz sein Ergebnis, doch die Community sagt: Das war ein Fehler

vor einer Stunde

Stardew Valley-Fan räumt 14 Tage lang seine Farm komplett auf und zeigt stolz sein Ergebnis, doch die Community sagt: Das war ein Fehler
Neuestes Dragon Ball-Spiel enthüllt, wie Super-Saiyajin 4 Vegeta überhaupt auf seine mächtige Final Shine-Attacke aus Dragon Ball GT gekommen ist

vor 2 Stunden

Neuestes Dragon Ball-Spiel enthüllt, wie Super-Saiyajin 4 Vegeta überhaupt auf seine mächtige Final Shine-Attacke aus Dragon Ball GT gekommen ist
mehr anzeigen