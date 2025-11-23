Stardew Valley-Fan räumt 14 Tage lang seine Farm komplett auf und zeigt stolz sein Ergebnis, doch die Community sagt: Das war ein Fehler

Stardew Valley Community-Mitglieder diskutieren über eine Art ungeschriebene Regel, wegen der sie das Spiel teilweise noch mal von vorne begonnen haben.

Samara Summer
23.11.2025 | 06:36 Uhr

Ein Screenshot lässt die Stardew Valley-Community aufschreien (Bildquelle Hintergrund: Reddit). Ein Screenshot lässt die Stardew Valley-Community aufschreien (Bildquelle Hintergrund: Reddit).

Wir haben wohl alle unsere eigene Art, Spiele wie Stardew Valley zu zocken, und eigentlich gibt es keine Regeln für das Farm-Managment. Trotzdem gibt es ein paar Dinge, die die Community schnell auf die Palme - oder besser gesagt, die nicht vorhandene Palme - bringen können. Dazu zählt auch die Herangehensweise eines Fans auf Reddit, die gerne als "Anfängerfehler" gesehen wird.

Stardew Valley-Fan haut 14 Tage alle Bäume um und Community schlägt die Hände über dem Kopf zusammen

Der Stein des Anstoßes ist ein Post von Reddit-User SnoYuii. Die Person präsentiert einen Screenshot vom komplett abgeholzten Bauernhofgrundstück und erklärt: "Ich mag 14 Tage verschwendet haben, aber jetzt kann ich das Spiel zocken."

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Statt den Fan für die harte Arbeit zu loben, knirscht die Community gleich mit den Zähnen. User NeedsItRough berichtet:

Ich hab das gemacht, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, dann bin ich (tatsächlich, im echten Leben) nachts ins Bett gegangen und habe einen Reddit-Thread zum Thema "Dinge, die du gerne früher gewusst hättest" gelesen, und die top Antwort war: "Fälle nicht alle Bäume". Und am nächsten Tag habe ich auf einem neuen Spielstand noch mal angefangen, lol.

Eine weitere Person bestätigt direkt, dass sie dasselbe getan hat. Hier könnt ihr euch das Werk von SnoYuii übrigens selbst anschauen:

Was ist denn jetzt aber so schlimm an der Herangehensweise?

Ein anderer Fan kann die ganze Aufregung gar nicht verstehen, da Bäume eben auch neu gepflanzt werden. Was die Community aber stört ist, dass es einfach nicht effizient ist, gleich am Anfang so viel Zeit und Energie auf das Holzhacken zu verwenden.

Zu Beginn mit der nicht verbesserten Axt und ohne viele Nahrungsmittel, die Ausdauer wieder füllen, ist das schlicht viel zu mühselig. Beziehungsweise bringt das auch gar nicht so viel, da erst später so große Mengen Holz benötigt werden.

Diese Benachrichtigung in Stardew Valley kann richtig verwirrend sein - dabei will sie einfach nur auf was ganz Grundlegendes hinweisen
von Maximilian Franke
Stardew Valley: Super praktische Map zeigt euch, wo ihr ungestört im Dorf dekorieren könnt, ohne dass die Charaktere alles wieder kaputt machen
von Samara Summer

User etoilez betont, dass es zu dem Zeitpunkt dann auch praktischer ist, wenn noch einige Bäume stehen, die von alleine Samen verbreiten und für Nachschub sorgen. Prinzip Nachhaltigkeit in Stardew Valley.

Es ist daher tatsächlich sinnvoller, sich zu Beginn anderen Tätigkeiten zu widmen, um den Hof zum Laufen zu bringen, gerade auch, da die Jahreszeiten voranschreiten und bei dem Fan jetzt schon der halbe Frühling vergangen sein dürfte.

Na und? Wie KatiMinecraf richtig bemerkt: "Es gibt keine Regeln in Stardew Valley. Profit? Ich bin auf diesen Hof gekommen, er ist mietfrei, keine Grundsteuer, nicht mal eine Hypotek. Ich kann mir Zeit lassen."

Das sehen wir genauso. Womöglich tut sich der Fan in Zukunft schwerer voranzukommen und daher sind derlei Tipps auch notwendig. Es ist aber genauso legitim, komplett darauf zu pfeifen. Wir finden, die komplett leere Fläche, die nach Belieben genutzt werden kann, ist schon auch ganz schön verlockend.

Und vielleicht wollte der Fan die Community hier auch bewusst provozieren. Gerade, da manche auch fast in die Luft gehen, weil noch ein Mini-Sprössling steht. So oder so ist die ganze Diskussion durchaus spannend.

Wie haltet ihr es? Stück für Stück oder erst mal mit dem Bagger durch?

