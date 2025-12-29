Spieler zockt ein einziges Videospiel 8.000 Stunden lang und sagt dann: Die ersten 1.000 Stunden waren eh nur das Tutorial

Dieses Bild stammt aus einer der Erweiterungen, von denen es über ein Dutzend gibt.

Manche Videospiele sind vom Gameplay her simpel genug, dass wir bereits nach einem kurzen Tutorial in die Action hüpfen können. Andere Spiele sind dagegen deutlich komplexer und verlangen uns ordentlich Einarbeitungszeit ab. Ein Spiel ist dabei wohl die Spitzenklasse, wenn es nach einem Fan geht, der es wissen muss.

"Vor 10.000 Stunden höre ich nicht auf"

An der Spitze der komplexen Spiele stehen wenig überraschend Strategiespiele. Innerhalb des Genres mischt die Hearts of Iron-Reihe ganz weit vorn mit. Die Strategiespiele von Paradox sind ziemlich komplex und umfangreich. Allein der vierte Teil hat aktuell 13 große DLCs, weitere sollen folgen.

Im Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über eine beliebige, reale Weltnation entweder ab 1936 oder 1939 und müsst das Land dann durch den Zweiten Weltkrieg führen. Dabei gibt es neben dutzenden Spielmechaniken auch verschiedene Spielmodi, wie den besonders knackigen Ironman-Modus, in dem ihr nur einen Speicherstand habt.

12:41 Fazit zu Hearts of Iron 4 - Zwischen faszinierend und fummelig

Dass Hearts of Iron 4 also keine halben Sachen macht, zeigt auch eine Steam-Review zum Spiel beeindruckend. User MLG_Aleks verrät hier nämlich, wie lange es braucht, um das Spiel überhaupt erst einmal zu meistern.

Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 29. Dezember 2025) hat der Fan bereits 8.297 Stunden investiert. Die Zahl wirkt absurd hoch, wird von MLG_Aleks aber auch ein wenig in Perspektive gesetzt. Denn ihr braucht Zeit, um Hearts of Iron zu verstehen, viel Zeit:

"Wenn ihr jemals [Hearts of Iron 4] spielen wollt, denkt nur daran, dass ihr 100 Stunden braucht, um die Grundlagen zu beherrschen und 1000 Stunden, um alles andere zu verstehen. Kurz gesagt: Ja, ich liebe dieses Spiel und werde nicht aufhören zu spielen, selbst wenn ich pleitegehe und mein Leben an mir vorbeizieht."

Diese Zahl ist natürlich ziemlich hoch angesetzt und lässt sich definitiv verkürzen, indem ihr euch etwa Tipps und Guides von Profis anschaut. Sie spiegelt aber zu einem gewissen Grad die Realität von Strategiespielen wider. Kein Wunder also, dass Neulinge die ersten Stunden oft nur Bahnhof verstehen und sich durchbeißen müssen.

Dass MLG_Aleks kein Sonderfall ist, zeigt auch ein Blick in die restlichen Rezensionen zum Spiel. Hier finden sich nicht selten Spielzeiten von 1000 bis 2000 Stunden. Weitere dürften wohl folgen.

