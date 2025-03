Split Fiction-Spieler schaffen extrem schweres Geheimlevel und dürfen jetzt das nächste Hazelight-Spiel zuerst sehen

In Split Fiction gibt es einige Überraschungen, darunter ein bockschweres Geheimlevel.

Wer in Split Fiction die ultimative Koop-Herausforderung sucht und frustresistent ist, sollte mal das gut versteckte Level "Laser Hell" ausprobieren.

Darin geht es darum, in insgesamt fünf Abschnitten Laserbarrieren auszuweichen. Und das ist, wie der Name schon vermuten lässt, "höllisch" schwer – denn solltet ihr irgendwo scheitern, startet ihr wieder am Anfang des Levels.

Höllisch schwere Herausforderung bringt höllisch guten Preis

Zwei Personen haben es jetzt geschafft. Wie IGN berichtet, erreichten die Content Creator E1uM4y und Sharkov das Ende von Laser Hell und schalteten damit eine ungewöhnliche Belohnung frei. Es öffnete sich nämlich ein Video von Hazelight-Studiochef Josef Fares, der zu der außergewöhnlichen Leistung gratulierte.

"Es hat uns viel Zeit gekostet, es zu beenden. Ich sage euch, das ist eine verrückte, verrückte Leistung, die ihr vollbracht habt." Josef Fares

Bei der reinen Anerkennung bleibt es allerdings nicht. Denn da die beiden Content Creator die allerersten sind, die die Herausforderung gepackt haben, werden sie mit einem besonderen Preis belohnt. Fares versprach nämlich, die entsprechenden Personen ins Studio nach Schweden einzuladen.

Dort bekommen sie dann einen ersten Blick auf das nächste Projekt von Hazelight – weltexklusiv und vermutlich noch weit vor der offiziellen Ankündigung. Auf X/ Twitter bekräftigte Fares, dass er "sein Versprechen halten werde".

So schaltet ihr "Laser Hell" in Split Fiction frei

Wenn ihr euch selbst mal an der Laser Hell-Herausforderung versuchen wollt, schaltet ihr das Level folgendermaßen frei:

Wählt das Kapitel "Isolation" und darin den Abschnitt "Maximale Sicherheit" aus Geht hier zu der Stelle, wo ihr über zwei Tasten einen Aufzug aktivieren müsst Aktiviert die Tasten nun in der Reihenfolge Rechts, Rechts, Links, Links, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts

Jetzt könnt ihr euch in die Laserhölle begeben, denkt allerdings daran, dass die ausgelobte Reise nun schon weg ist.

Split Fiction erschien Anfang März für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC und ist das nächste Koop-Highlight von den Hazelight Studios. Der Titel konnte sich innerhalb kurzer Zeit über 2 Millionen Mal verkaufen und steht bei Metacritic bei einem Schnitt von 91. Auch wir waren in unserem Test sehr von Split Fiction angetan, genaueres lest ihr im oben verlinkten Artikel.

