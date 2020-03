Achtung, Spoiler-Gefahr: Erste FF7-Remake-Discs bereits im Umlauf

Das Final Fantasy 7-Remake (beziehungsweise dessen erster Teil) erscheint offiziell am 10. April. Aber um den Launch gibt es aufgrund der weltweiten Corona-Krise relativ viel Chaos, weshalb einige Fans die physische Disc-Version des Spiels jetzt schon geliefert bekommen haben. Andere müssen aber wohl noch deutlich länger warten.

Vorsicht vor FF7 Remake-Spoilern: Die Disc-Fassung ist schon im Umlauf

Fans freuen sich: Das offizielle Releasedatum für das Final Fantasy 7-Remake wurde von einigen Händlern offenbar nicht eingehalten. Im Netz tauchen jetzt schon erste Bilder der Disc-Fassung des Spiels auf.

Spoiler-Gefahr: Dass einige Kopien ihren Weg bereits zu den Fans gefunden haben, bedeutet gleichzeitig auch, dass ihr euch vielleicht besser vor Spoilern in Acht nehmen solltet. Zumindest dann, wenn ihr zu den Menschen gehört, die sich davon den Spaß verderben lassen.

Bisher scheinen diejenigen, die die physischen Versionen bereits bekommen haben, allerdings noch vorsichtig mit Spoilern umzugehen. Darauf könnt ihr euch aber natürlich nicht verlassen und wie wir schon wissen, gibt es zum Beispiel auch komplett neue Gebiete, die im Original nicht zu sehen waren.

Mittlerweile wurden einige der Reddit-Posts, die die ersten Disc-Fassungen vom Final Fantasy 7-Remake zeigen, auch schon wieder gelöscht. Die Mods begründen das damit, dass keinerlei unveröffentlichte Artworks und dergleichen gepostet werden sollen. Auch physische Dinge, die nichts vom Spiel selbst zeigen.

Manche Final Fantasy-Fans müssen wohl sogar noch länger als bis zum Releasedatum warten

Releasedatums-Chaos: Während sich einige schon jetzt über die Neuauflage des PS1-Klassikers freuen können, müssen andere wohl noch viel länger warten. Wenn es ganz blöd läuft, sogar länger als bis zum eigentlichen Release-Datum – zumindest, wenn sie die physische Disc-Version vorbestellt haben.

Warnung von Square Enix: Erst vor Kurzem hieß es, dass die Discs zum Launch knapp werden könnten. Nun hat Square Enix noch ein eigenes Extra-Statement herausgegeben. Darin heißt es, das Release-Datum vom Final Fantasy 7-Remake könne nicht mehr kontrolliert werden.

In anderen Worten: Durch die unterschiedlichen Bestimmungen, die in vielen Ländern aufgrund der COVID 19-Pandemie in Kraft getreten sind, kann nicht gewährleistet werden, dass alle Vorbesteller rechtzeitig aka pünktlich am Release-Tag ihre Kopien erhalten.

Was in Deutschland aber sowieso beinahe ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, selbst ohne den Coronavirus. Hier ist der 10. April nämlich ein Feiertag, an dem normalerweise weder Pakete ausgeliefert werden noch Kaufhäuser oder andere Läden offen haben.

COVID-19

Die WHO hat die Ausbreitung des Coronavirus zu einer Pandemie erklärt. Verlässliche Informationen zur Situation in Deutschland findet ihr auf der Webseite des Bundesministeriums für Gesundheitliche Aufklärung, internationale Entwicklungen im Überblick gibt es bei der WHO (World Health Organization).

Wartet ihr auch schon sehnsüchtig auf das Remake? Oder habt ihr die Discs vielleicht sogar schon?