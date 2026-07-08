Cyberpunk Edgerunners-Fan verpasst den neuen Charakteren einen SpongeBob-Look und ... ach du heilige Makrele!

Das Bikini Bottom der Zukunft hat es in sich. Ist die Wissenschaft zu weit gegangen? (Quelle: X/destiny_thememe)

Im Herbst erwartet uns eine neue Staffel der erfolgreichen Serie Cyberpunk Edgerunners. samt einer neuen Story und natürlich auch neuen Protagonisten. Obwohl man meinen möchte, dass sich die neuen Helden (oder Antihelden) erst mal beweisen müssen, stellen die ersten Fans schon Vergleiche an. Und das nicht etwa mit den Figuren der ersten Staffel. Nein, der Vergleich, der sich gerade auf X steigender Beliebtheit erfreut, kommt aus einer ganz anderen Richtung.

Unvereinbare Welten... oder?

Okay, ich weiß genau, was viele von euch gerade denken. Also schaffen wir diesen Elefanten im Raum gemeinsam raus. Wir legen uns auf den Rücken, heben die Arme und rufen wieder und wieder "Die Zukuuunft!", während wir vor und zurück wippen. Alle fertig? Gut. Wer aber glaubt, dass die Gemeinsamkeiten von SpongeBob Schwammkopf und Cyberpunk bei diesem Meme aufhören, irrt sich gewaltig. Naja, nicht gewaltig. Aber ein bisschen.

1:04 Cyberpunk: Edgerunners - Erster offizieller Teaser zur 2. Staffel

Autoplay

X-Nutzer #1 Dredgen Bael Defender hat letzte Woche auf seinem Kanal ein ziemlich schräges Bild gepostet. Hier sehen wir die Hauptfiguren der neuen Staffel von Cyberpunk Edgerunners. Oder... Moment! Das sind doch... ja, das sind Mr. Krabs, Thaddäus Tentakel, Spongebob Schwammkopf und Sandy aus Bikini Bottom!

Dazu schreibt der Künstler: "Wegen großer Nachfrage, die Krusty Crew", gefolgt von einem weinenden Emoji. Ob es wirklich die erhobene Stimme der Community war, die dieses Bild letztlich zu verantworten hat, sei mal dahingestellt, denn was auf den ersten Blick für einige noch wie ein optisches Verbrechen wirken kann, ergibt mit der Zeit mehr und mehr Sinn.

Hier kommt ihr zum Original-Post:

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Über den Figuren thront die Überschrift "Kraberpunk - Edgerunners II". Damit dürfte die Immersion komplett sein. Aber sind diese seltsam wirkenden Vergleiche so weit hergeholt, wie es zunächst scheint? Schauen wir das uns mal genauer an.

Wer ist wer?

Wen genau die Bikini Bottom Bewohner in ihren Kostümen darstellen sollen, ist ziemlich deutlich. Wir wissen zwar noch recht wenig über die Hauptfiguren der neuen Edgerunners-Serie, aber versuchen wir trotzdem, sie zu vergleichen.

Mr Krabs cosplayt Weak Kingsley. Er wird als lebende Legende von Night City beschrieben, der aber alles verloren hat und nun nach einem neuen Lebenssinn sucht. Nun, zumindest hatte er einmal viel Cyberware, war also ein Stück weit materialistisch. Wie Mr. Krabs.

Thaddäus ist der Netrunnder D. Er hat krasse Technik-Fähigkeiten und will sich für den Tod seiner Familie rächen. Hm. Eine gewisse Rachsucht kann man Thaddäus sicher nicht absprechen.

SpongeBob stellt Roman Carax dar, einen jungen Filmemacher, der die Wahrheit ans Licht bringen will. Jung, idealistisch, begeistert sich für Hobbies... das klingt doch schon sehr nach SpongeBob.

Zu guter letzt ist da Sandy, die Talia Yang verkörpert. Talia ist unabhängig und unfassbar gewalttätig. Also bitte, wer zweifelt noch daran, dass das Sandy ist?

Okay, vielleicht haben wir die Gemeinsamkeiten zwischen den Figuren ein wenig an den Haaren herbeigezogen. Bikini Bottom und Night City unterscheiden sich halt doch in ein paar kleinen Punkten. Trotzdem findet der Vergleich in der Community viele Fans. Einige gehen sogar so weit, sich diese Darstellung als Banner auf ihrem Kanal einrichten zu wollen. Um zu sehen, ob die Figuren in der Serie letztlich wirklich Eigenschaften haben, die man mit beliebten Zeichentrick-Figuren assoziieren kann, werden wir allerdings noch etwas warten müssen.

Was haltet ihr von dem Vergleich? Werdet ihr beim Schauen von Edgerunners II auf Gemeinsamkeiten achten oder macht ihr euch sogar Sorgen, dass eine solche Auffälligkeit euch aus der Spannung werfen könnte?