"Vergebt mir bitte": Der neueste One Piece-Manga ist nur 11 Cent teurer als gewohnt, aber Oda schreibt eine zuckersüße Begründung an die Fans

Kommt eine offizielle Entschuldigung zum Lieblingsfandom, denkt man schnell an das Schlimmste. In diesem Fall ist es aber wirklich halb so wild.

One Piece zählt zweifellos zu den berühmtesten Mangas der Welt. Fast 30 Jahre lang erscheinen regelmäßig neue Geschichten. Der Preis der einzelnen Bände blieb über all die Jahre gleich, Inflation mal außen vor gelassen. Für den 115ten Band ist aber eine Veränderung vorgesehen, wie sich nun herausstellt.

Odas Entschuldigung

Bereits seit Juli 1997 begeistert die Geschichte über die Piratencrew um den ambitionierten Ruffy und seine Crew Fans auf der ganzen Welt. Die Reihe ist so berühmt, dass sie seit einigen Jahren sogar als Live-Action-Serie durch Netflix segelt. Seit Entstehung der Reihe sind in Deutschland ganze 112 Bände erschienen. In Japan sind es sogar 114.

0:41 One Piece Fan Letter ist eine Special-Episode, die das 25. Jubiläum des Animes feiert

Autoplay

Nun hat Schöpfer Eiichiro Oda sich mit einer handgeschriebenen Entschuldigung bezüglich des 115ten Bandes zu Wort gemeldet. Der Kern der Botschaft: Die neue Ausgabe wird 20 Yen teurer. Das entspricht für uns etwa 11 Cent. Es handelt sich dabei um eine einmalige Erhöhung.

Puh, okay. Da muss jetzt jeder selbst wissen, ob man sich dazu durchringen kann, diese Entschuldigung anzunehmen. Aber Spaß beiseite. Wie rücksichtsvoll, deswegen extra einen offenen Brief zu schreiben, der auch noch mit knuffigen Zeichnungen versehen ist.

Hier könnt ihr euch Odas Entschuldigung anschauen:

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Kein Japanisch-Profi? Kein Problem. Hier kommt die Übersetzung:

"Sorry!! Band 115 wird 20 Yen mehr kosten!! (nur diesmal) [In dunklerem Lila:] Ich wollte unbedingt alles bis zu einer bestimmten Stelle mit reinhaben. Also wurden es 13 Kapitel. [In lila Klammern:] Normalerweise hat ein Manga-Band ungefähr 10 Kapitel. Wir hatten schon mal 12, aber das hat mir diesmal nicht gereicht, also habe ich alle 13 reingequetscht. [In Blau:] Mit 13 Kapiteln ist das Buch merklich dicker. Es wirkt sich sogar auf die Menge an Tinte beim Drucken aus. [In Rot:] Also dachte ich: "Wenn es nur 20 Yen mehr sind, wird mir das wahrscheinlich jeder verzeihen, oder?" [In dunklerem Lila:] Bitte verzeiht mir. Dieses Extra-Kapitel da drin zu haben ... [in Rot:] ist es [Wieder dunkleres Lila:] sowas von wert!! [In Rot:] Die Spannungskurve baut sich bis zum Erscheinen einer gewissen Person auf!! [Rest:] Verkaufsstart Freitag, 3. Juli 2026 (Freitag) Danke für eure Unterstützung!! Eiichiro Oda." Nami sagt: "Bitte hasst mich nicht."

Der Grund

Da haben wir es. Der Manga ist dicker, weil ein Extra-Kapitel drin ist, das Oda zum Wohle der Spannung unbedingt einfügen wollte. Da dürften 11 Cent Preisaufschlag doch zu verschmerzen sein, oder?

Die Community auf X (ehemals Twitter) steht Oda geschlossen positiv gegenüber. Viele merken an, dass er sich für solch geringe Mehrkosten doch nicht zu entschuldigen, während andere das zusätzliche Kapitel feiern.

Ist diese ganze Information damit völlig überflüssig? Nein. Denn auch wenn die Entschuldigung unnötig wirken mag und noch nicht mal für einen Sturm im Wasserglas ausreicht, zeigt sie doch ein Stück weit, was für ein Mensch das ist, der uns seit bald 30 Jahren mit Geschichten versorgt.

Was ist mit euch? Werdet ihr Band 115 kaufen, sobald er herauskommt? Lest ihr den Manga, oder bevorzugt ihr den Anime? Wie steht ihr zur Umsetzung von Netflix?