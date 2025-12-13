Das erste SpongeBob-Weihnachtsspecial erschien vor 25 Jahren und ein legendärer Charakter hatte dort seinen allerersten Auftritt

Das erste SpongeBob-Weihnachtsspecial ist schon 25 Jahre alt.

Besondere Weihnachtsepisoden gehören in vielen Cartoonserien fest zum Kalender. Vor 25 Jahren bekam auch SpongeBob Schwammkopf sein erstes Festtags-Special spendiert. Die Folge markiert auch den ersten Auftritt eines umstrittenen Charakters.

SpongeBobs erstes Weihnachtsabenteuer

Die Weihnachtsfolge trägt den deutschen Titel "Weihnachten unter Wasser" und ist Teil der zweiten SpongeBob-Staffel. In den USA wurde die Folge am Nikolaustag im Jahr 2000 erstmals ausgestrahlt, in Deutschland wurde sie erst zwei Jahre später erstmals gezeigt.

2:19 Schwammtastische Neuigkeiten! Der neue Spongebob-Platformer erscheint noch 2025

Autoplay

Das Special brachte eine ganze Reihe von Premieren für die damals noch ziemlich junge Show. So war es das erste Mal, dass eine Folge nur aus einer und nicht aus zwei Episoden bestand. Zudem wurden erstmals das Intro und der Song für eine Folge geändert (via SpongePedia).

Außerdem hatte Patchy der Pirat, der alle SpongeBob-Specials begleitet, ebenfalls in "Weihnachten unter Wasser" seinen allerersten Auftritt. Der Pirat ist eine echte SpongeBob-Legende, auch wenn er bei vielen Fans eher unbeliebt ist.

Darum geht es in der Folge: Von Sandy erfährt SpongeBob alles über das Weihnachtsfest und erzählt der ganzen Stadt aufgeregt vom Weihnachtsmann, der einem alles schenkt, um das man ihn in einem Brief bittet. Bis auf Thaddäus springen alle auf den Hype auf.

Als der Weihnachtsmann dann doch nicht auftaucht, ist die Enttäuschung natürlich groß. Aus Mitleid schenkt Thaddäus SpongeBob eine Klarinette, muss dann aber selbst zum Weihnachtsmann werden, als der Rest der Stadt es mitbekommt.

Ganz am Ende, nachdem er so ziemlich all seine Besitztümer verschenkt hat, bekommt Thaddäus dann einen Brief vom echten Weihnachtsmann, in dem dieser sich für die Hilfe bedankt und Frohe Weihnachten wünscht.

Wie immer in solchen Special-Folgen ist Patchy der Pirat für die Rahmenhandlung zuständig. Patchy ist der Präsident des SpongeBob-Schwammkopf-Fanclubs und lebt zusammen mit dem Papagei Potty in einem Haus in Kalifornien.

Erinnert ihr euch an das Weihnachtsspecial? Wie steht ihr zu Patchy dem Piraten?