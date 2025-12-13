Das erste SpongeBob-Weihnachtsspecial erschien vor 25 Jahren und ein legendärer Charakter hatte dort seinen allerersten Auftritt

Seit 25 Jahren wird auch in Bikini Bottom Weihnachten gefeiert. Und diese SpongeBob Schwammkopf-Folge ist etwas ganz Besonderes.

Jonas Herrmann
13.12.2025 | 16:31 Uhr

Das erste SpongeBob-Weihnachtsspecial ist schon 25 Jahre alt. Das erste SpongeBob-Weihnachtsspecial ist schon 25 Jahre alt.

Besondere Weihnachtsepisoden gehören in vielen Cartoonserien fest zum Kalender. Vor 25 Jahren bekam auch SpongeBob Schwammkopf sein erstes Festtags-Special spendiert. Die Folge markiert auch den ersten Auftritt eines umstrittenen Charakters.

SpongeBobs erstes Weihnachtsabenteuer

Die Weihnachtsfolge trägt den deutschen Titel "Weihnachten unter Wasser" und ist Teil der zweiten SpongeBob-Staffel. In den USA wurde die Folge am Nikolaustag im Jahr 2000 erstmals ausgestrahlt, in Deutschland wurde sie erst zwei Jahre später erstmals gezeigt.

Video starten 2:19 Schwammtastische Neuigkeiten! Der neue Spongebob-Platformer erscheint noch 2025

Das Special brachte eine ganze Reihe von Premieren für die damals noch ziemlich junge Show. So war es das erste Mal, dass eine Folge nur aus einer und nicht aus zwei Episoden bestand. Zudem wurden erstmals das Intro und der Song für eine Folge geändert (via SpongePedia).

Außerdem hatte Patchy der Pirat, der alle SpongeBob-Specials begleitet, ebenfalls in "Weihnachten unter Wasser" seinen allerersten Auftritt. Der Pirat ist eine echte SpongeBob-Legende, auch wenn er bei vielen Fans eher unbeliebt ist.

Darum geht es in der Folge: Von Sandy erfährt SpongeBob alles über das Weihnachtsfest und erzählt der ganzen Stadt aufgeregt vom Weihnachtsmann, der einem alles schenkt, um das man ihn in einem Brief bittet. Bis auf Thaddäus springen alle auf den Hype auf.

Als der Weihnachtsmann dann doch nicht auftaucht, ist die Enttäuschung natürlich groß. Aus Mitleid schenkt Thaddäus SpongeBob eine Klarinette, muss dann aber selbst zum Weihnachtsmann werden, als der Rest der Stadt es mitbekommt.

Aktuelle Film- und Serien-News
The Last of Us: Ein Mysterium aus Ellies Vergangenheit ist bis heute ungeklärt
von David Molke
Fallout Staffel 2-Countdown: Wir zählen mit euch die Stunden bis zum Season 2-Start und haben alle wichtigen Infos in der Übersicht
von Samara Summer
The Game Awards 2025: The Last of Us-Schöpfer Druckmann haut Seitenhieb gegen Netflix und Paramount raus: "Wer auch immer jetzt unser Streaming-Overlord ist"
von Linda Sprenger

Ganz am Ende, nachdem er so ziemlich all seine Besitztümer verschenkt hat, bekommt Thaddäus dann einen Brief vom echten Weihnachtsmann, in dem dieser sich für die Hilfe bedankt und Frohe Weihnachten wünscht.

Wie immer in solchen Special-Folgen ist Patchy der Pirat für die Rahmenhandlung zuständig. Patchy ist der Präsident des SpongeBob-Schwammkopf-Fanclubs und lebt zusammen mit dem Papagei Potty in einem Haus in Kalifornien.

Erinnert ihr euch an das Weihnachtsspecial? Wie steht ihr zu Patchy dem Piraten?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Glückspilz findet versiegelte Pokémon TCG-Booster auf Omas Dachboden - werden heutzutage für mehr als 20.000 Euro angeboten

vor 6 Minuten

Glückspilz findet versiegelte Pokémon TCG-Booster auf Omas Dachboden - werden heutzutage für mehr als 20.000 Euro angeboten
The Last of Us: Ein Mysterium aus Ellies Vergangenheit ist bis heute ungeklärt

vor einer Stunde

The Last of Us: Ein Mysterium aus Ellies Vergangenheit ist bis heute ungeklärt
Das erste SpongeBob-Weihnachtsspecial erschien vor 25 Jahren und ein legendärer Charakter hatte dort seinen allerersten Auftritt

vor einer Stunde

Das erste SpongeBob-Weihnachtsspecial erschien vor 25 Jahren und ein legendärer Charakter hatte dort seinen allerersten Auftritt
Pokémon TCG Pocket Roadmap - Alle neuen Erweiterungen und Events im Überblick   1

vor 5 Stunden

Pokémon TCG Pocket Roadmap - Alle neuen Erweiterungen und Events im Überblick
mehr anzeigen