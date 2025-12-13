Fallout Staffel 2-Countdown: Wir zählen mit euch die Stunden bis zum Season 2-Start und haben alle wichtigen Infos in der Übersicht

Lucy hat ein Ziel und das führt sie nach New Vegas.

Endlich hat das Warten auf Staffel 2 der Fallout-Serie ein Ende. Lucy und der Ghul ziehen in 3 Tagen erneut los und machen sich dieses Mal nach New Vegas auf. Während wir uns noch in Geduld üben müssen, haben wir schon mal alle wichtigen Infos für euch zu den Episoden, Sendeterminen und Inhalten.

Sendeplan: Wann startet Fallout Staffel 2 und wann kommen die restlichen Episoden

Fallout Staffel 2 startet am 17. Dezember auf Amazon Prime

Los geht es am Mittwoch, um 9 Uhr morgens unserer Zeit. Unser Timer zeigt euch, wie lange es bis dahin noch genau dauert.

Dieses Mal erscheinen die acht Folgen wöchentlich, das Staffel-Finale erwartet uns also erst Anfang Februar. Damit ergeben sich folgende Sendetermine:

17. Dezember: Episode 1

Episode 1 24. Dezember: Episode 2

Episode 2 31. Dezember: Episode 3

Episode 3 7. Januar: Episode 4

Episode 4 14. Januar: Episode 5

Episode 5 21. Januar: Episode 6

Episode 6 28. Januar: Episode 7

Episode 7 4. Februar: Episode 8

Inhalt: Wie geht es in Fallout Staffel 2 weiter?

Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber an dieser Stelle wollen wir trotzdem noch einmal ausdrücklich vor Spoilern warnen, falls ihr Staffel 1 noch nicht gesehen habt.

Am Ende der ersten Staffel haben wir bereits darüber spekuliert, was inzwischen durch Trailer bestätigt wurde: Für die Ex-Vault-Bewohnerin Lucy und den Ghul geht es durch die Mojave Wüste nach New Vegas, also zum Schauplatz des gleichnamigen Spiels.

Allerdings setzt die Handlung der Serie viel später an als die des Bethesda-RPGs. Lucy ist auf der Suche nach ihrem Vater, um, wie sie es selbst ausdrückt, für "Gerechtigkeit" zu sorgen. Schließlich hat sich herausgestellt, dass er im Auftrag von Vault-Tec für die Bombardierung von Shady Sands zuständig war.

Der Ghul geht derweil dem Schicksal seiner Familie aus ganz anderen Gründen nach. Zu dem ungleichen Duo gesellt sich noch Maximus, der bei der Stählernen Bruderschaft eine eigene Agenda verfolgt.

Zudem wissen wir auch schon, dass der mächtige, mysteriöse Strippenzieher von New Vegas, Mr. House, dieses Mal eine größere Rolle spielt, und auch die skrupellose (Caesars) Legion ordentlich mitmischt.

Fallout Staffel 2-Cast: Wer spielt mit?

Die Haupt-Besetzung aus Staffel 1 wird zurückkehren, dazu kommen einige neue oder neu besetzte Rollen. Das sind die wichtigsten Figuren:

Ella Purnell (Lucy MacLean)

Walton Goggins (Ghul, bzw. Cooper Howard)

Aaron Moten (Maximus)

Kyle MacLachlan (Hank MacLean)

Macauly Culcin (bisher noch unbekanntes Mitglied der Legion)

Justin Theroux (Mr. House)

Bei Mr. House hat zur zweiten Staffel eine Umbesetzung stattgefunden. Die Figur hatte bereits einen ganz kurzen Auftritt in Staffel 1 und wurde zu diesem Zeitpunkt von Rafi Silver gespielt. In der neuen Season wird dann stattdessen Justin Theroux die Rolle übernehmen.

Zählt ihr auch schon die Tage und was erhofft ihr euch von Staffel 2?