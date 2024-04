Spotify wird bald wieder teurer - aber zum Glück ist nur eine ganz bestimmte Gruppe von Usern betroffen

Die Preiserhöhungen gehen in die nächste Runde.

Ach ja, seit Monaten begleiten uns die Preiserhöhungen und Massenentlassungen in der Medienbranche und darüber hinaus. Heute kehrt mit Spotify ein alter Bekannter zurück, weil die letzte Preiserhöhung des Premium-Abos noch gar nicht lange her ist.

Spotify Premium mit Hörbüchern wird teurer

Zuerst die positive Nachricht: Ihr seid nur davon betroffen, wenn ihr mit Spotify Premium Hörbücher hören wollt. Wenn ihr darauf verzichten könnt und euch die Literatur in Audioform an anderer Stelle holt, dann wird es ein neues Abo-Modell zum alten Preis geben.

Das wäre dann eine Art „basic“ Modell für die bereits bekannten 10,99 Euro, mit dem ihr wie gewohnt weiterhin Zugriff auf Musik und Podcasts hättet. Nur nicht auf Hörbücher.

Der Aufpreis für das „neue“ Spotify Premium wird aktuell auf 1 bis 2 Euro im Monat geschätzt und darin wären die Hörbücher enthalten. Teilweise wird als Grund für die erneute Preiserhöhung nämlich deren Kostendeckung genannt.

Welche Länder sind davon betroffen? Wie bei der letzten Preiserhöhung soll auch dieses Modell nicht weltweit gleichzeitig auf den Markt kommen. Zuerst davon betroffen sein werden das Vereinigte Königreich, Australien, Pakistan sowie zwei weitere, bisher unbekannte Märkte.

Wann treten die ersten Änderungen ein? Mit Ende April erwarten uns die Änderungen in den oben genannten Ländern sehr zügig. Der US-Markt wird ebenfalls davon betroffen sein, jedoch „irgendwann im Verlauf des Jahres“. Zu Deutschland haben wir aktuell noch nichts gehört.

Aufsteigender Stern im Hörbuch-Markt

Spotify ist mittlerweile an zweiter Stelle im Hörbuch-Markt, direkt hinter Audible. Der Musik-Streaming-Service expandiert fleißig in diesem Bereich. Zum Beispiel ist aktuell Australien, bei dem die Preise Ende April ansteigen, einer der Vorreiter in Spotifys Hörbuch-Markt mit etwa 250 Tausend Titeln in der Bibliothek. Auf diese können die Hörer*innen mit 15 Stunden Hörzeit pro Monat mit dem Premium-Abo zugreifen.

Hört ihr selbst Hörbücher? Wenn ja, welche und über welchen Anbieter?