Spotify Wrapped 2025 - Wann kommt der Jahresrückblick? Datum und Infos im Live-Ticker

Wann der Spotify-Rückblick genau aufschlägt und was ihr sonst dazu wissen müsst, klären wir im Ticker.

Annika Bavendiek
02.12.2025 | 12:45 Uhr

Die Jahresrückblicke stehen wieder vor der Tür. Die Jahresrückblicke stehen wieder vor der Tür.

Wie jedes Jahr gibt Spotify euch mit dem sogenannten Wrapped die Möglichkeit, eure Statistiken des Musik-Streaming-Dienstes abzurufen. 2024 war es am 4. Dezember soweit. Wann wir 2025 damit rechnen dürfen, wissen wir nicht genau, aber genau dafür haben wir diesen Live-Ticker.

Hier erfahrt ihr schnellstmöglich, wann der Jahresrückblick online geht – schaut also am besten regelmäßig rein, wenn ihr sehnsüchtig darauf wartet.

Release des Spotify Wrapped 2025 im Live-Ticker

Dienstag, 02.12.2025

13:47 Uhr

Anhand der früheren Daten können wir vermutlich davon ausgehen, dass der diesjährige Rückblick spätestens zu Nikolaus da sein sollte:

  • 2019: 5. Dezember
  • 2020: 1. Dezember
  • 2021: 1. Dezember
  • 2022: 30. November
  • 2023: 29. November
  • 2024: 4. Dezember

12:45 Uhr

An dieser Stelle benachrichtigen wir euch über Neuigkeiten zum Wrapped 2025. Sollte es Gerüchte zur Freischaltung geben, der Wrapped endlich online sein oder technische Probleme (z.B. Verbindungsprobleme durch hohen Andrang) geben, erfahrt ihr es hier.

Wir warten im letzten Monat des Jahres aber nicht nur auf die Jahresrückblicke, sondern auch noch ein paar letzte Spiele:

Video starten 36:33 Neue Spiele im Dezember - Video-Vorschau für PC und Konsolen

Was ist der Spotify Wrapped?

Wie viele andere Dienste, darunter PlayStation, Xbox oder Apple Music, veröffentlicht auch der Musik-Streaming-Dienst Spotify einen persönlich auf euch zugeschnittenen Jahresrückblick. Lieblings-Künstler*innen, die meistgespielten Songs, das favorisierte Genre und vieles mehr bekommt ihr dann hübsch aufbereitet vorgesetzt und könnt es mit der Welt draußen teilen, falls ihr das möchtet.

Neben dem personalisierten Wrapped gibt es aber auch allgemeine Statistiken, wie etwa die Antwort darauf, welchen Künstler oder welche Künstlerin die Spotify-User zusammengerechnet am meisten gehört haben. Auch das liefert immer interessante Einblicke.

Disclaimer: Spotify steht derzeit in der Kritik, da im Juli 2025 bekannt wurde, dass der CEO des Unternehmens, Daniel Ek, 600 Millionen Euro in das Münchener Rüstungs-KI-Start-Up Helsing investiert hat.

Viele Künstler*innen und Nutzer*innen kritisierten dieses Investment scharf, was unter anderem zu Boykottaufrufen führte. Ek und Spotify selbst begründen diesen Schritt mit dem Schutz von Demokratien. Künstler*innen wollen den schwedischen Streaming-Dienst aber auch aufgrund von schlechter Bezahlung und dem zunehmenden Boom von KI-Musik auf der Plattform verlassen.

Welcher Zeitraum wird für den Rückblick genutzt? 2024 wurden alle Daten vom 1. Januar an gewertet. Wie weit die Statistiken in den November oder Dezember hineinreichen, nannte der Dienst nicht. Wir werden also vermutlich auch dieses Jahr nur spekulieren können.

Wie greife ich auf meine Spotify-Statistiken zu?

Wie schon letztes Jahr könnt ihr euch euren Musikgeschmack und Konsum des vergangenen Jahres über die Spotify App auswerten und anzeigen lassen. Das funktionierte über einen extra "Wrapped"-Tab neben eurem Profilbild und dürfte wieder ähnlich ablaufen.

Wie sehr interessiert ihr euch für den Wrapped 2025 von Spotify? Was glaubt ihr wird dieses Jahr euer Top-Song oder Künstler?

