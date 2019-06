Square Enix kündigt Outriders an und niemand weiß, was es ist

Wer oder was ist Outriders? Vor Beginn der E3 gibt uns Square Enix nochmal ein Rätsel auf: Ein Clip auf einem Twitterprofil namens Outriders zeigt eine Frau, die augenscheinlich aus dem Kälteschlaf aufwacht. Sie scheint unentspannt und desorientiert, aber wir erfahren nicht warum. Stattdessen wird der Bildschirm schwarz und ein Datum erscheint. Der 10. Juni 2019.

Der Tweet dazu verspricht mehr Infos auf der E3-Pressekonferenz von Square Enix. "Seht es zuerst" steht da.

Aber was sehen wir da eigentlich?

Da die E3 ins Haus steht, vermuten wir natürlich ein Spiel hinter dem Tweet. Die Markenrechte an dem Titel hatte sich Square Enix schon zur E3 2018 gesichert und auch den Outriders-Twitteraccount gibt es schon seit Juni 2017, viel mehr war aber noch nicht passiert.

Seit dem 1. Mai twittert der Account jedoch regelmäßig. Nehmen wir alle Nachrichten zusammen, scheint sich eine ungefähre Handlung abzuzeichnen.

Unserer Meinung nach könnte es sich bei Outriders um ein Sci-Fi Abenteuer handeln. Unser bester Hinweis sind dabei die Tweets des Outriders-Twitteraccounts. Dort sehen wir Logbucheinträge eines Captain Simon B. Archan im Jahr 2067, der auf einem Raumschiff, der Flores, unterwegs nach (oder zur?) Enoch ist, seinen Worten nach die letzte Chance der Menschheit.

Auf dem Schiff befinden sich Überlebende in Kälteschlaf-Stationen (Cryopods), die Situation auf der Erde scheint katastrophal. Doch auch auf dem Schiff scheint nicht alles rosig. Offensichtlich gibt es Animositäten zwischen dem Militärpersonal und einer Gruppe so genannter Outrider, die von einem Captain Tanner angeführt werden.

This is my first log since awakening from cryosleep. I'm told it will be some weeks before I feel entirely like myself again. It's unsettling being surrounded by so many active cryopods, but I'm looking forward to seeing Enoch. pic.twitter.com/6jpteiqYBr