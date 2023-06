Die sichersten und unsichersten deutschen Städte bei einer Zombie-Apokalypse - könntet ihr in eurer Stadt überleben?

Wie würde euer Ort abschneiden?

Täglich schnetzeln sich Gamer durch massenweise Zombiehorden. Die Palette an Videospielen, die in der Zombie-Apokalypse spielen, ist riesig: Egal ob Dying Light 2, Resident Evil 4 Remake oder Dead Island 2: Wir kommen kaum noch an den untoten Gegnern herum.

Rentola hat nun ein Ranking aller deutschen Städte und Kreise aufgestellt, in der die Orte nach ihrer Sicherheit während einer Zombie-Apokalypse aufgelistet sind. Ihr seht dort auf einen Blick, wo ihr in Deutschland sicher wärt und welche Stadt sofort überrannt würde.

Deutsche Städte in der Zombie-Apokalypse: So schneiden sie ab

Wonach wurde bewertet? Es gibt insgesamt fünf Kategorien, die als Vergleich für die Städte und Kreise herangezogen wurden:

Verletzlichkeit

Vorräte

Sicherheit

Verstecke

Mobilität

Eine hohe Bevölkerungsdichte ist in einer Zombie-Apokalypse eher hinderlich. Es müssen außerdem wichtige Ressourcen wie Nahrungsmittel oder Werkzeuge vorhanden sein, um eine Zombie-Apokalypse bestmöglich zu überleben. Hinzu kommt, dass abgelegene Orte, die trotzdem eine gute Infrastruktur aufweisen, während eines Ausbruchs am sichersten sind.

Wo ist es am sichersten?

Auf Platz 1 liegt der Eifelkreis Bitburg-Prüm an der belgisch-luxemburgischen Grenze. Das Gebiet kommt auf den höchsten Wert, den ein Ort im Ranking erreichen kann. Folgende Orte befinden sich auf den ersten fünf Plätzen:

1. Platz: Eifelkreis Bitburg-Prüm

2. Platz: Freyung-Grafenau, Landkreis

3. Platz: Vulkaneigel, Landkreis

4. Platz: Cochem-Zell, Landkreis

5. Platz: Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, Landkreis

Bis auf den fünften Platz befinden sich alle Orte eher an der Grenze von Deutschland. Somit ist es also am sichersten, wenn ihr in eine der oben genannten Regionen umzieht. Insgesamt schneidet Rheinland-Pfalz als Bundesland am besten ab.

Wo ist es am unsichersten?

Viele Großstädte landen im Ranking ganz weit unten. Am schlimmsten hat es Gelsenkirchen aus dem Ruhrgebiet getroffen: Die Stadt kommt auf einen Index von nur 1.00.

Die unsichersten fünf Städte im Überblick:

Platz 402: Gelsenkirchen

Platz 401: Aachen

Platz 400: Augsburg

Platz 399: Potsdam

Platz 398: Hannover

Übrigens: Berlin wurde sogar nach seinen einzelnen Bezirken bewertet. Die GamePro-Redaktion hätte es etwas sicherer, denn Friedrichshain-Kreuzberg befindet sich auf dem vierten Platz. Nur in Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Pankow ist es sicherer.

Wie schneidet eure Stadt ab? Würdet ihr gute Chancen haben?