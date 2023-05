Diese PS5 würde Ellie ins Staunen versetzen.

Selbst über zwei Jahre nach Release ist bisher keine offizielle PS5 mit einem besonderen Design erschienen. Zu Final Fantasy 16 gibt es limitierte Seiten-Cover, auf denen das edle Logo aufgesprüht ist, allerdings ausschließlich in Japan.

Ansonsten müssen wir auf einfarbige Cover, die Sony anbietet, oder Eigenkreationen von Fans zurückgreifen. Letzteres ist gar keine so schlechte Idee, wie ein brasilianischer Künstler und The Last of Us-Fan beweist.

Rustikale Pilzwucherungen auf der PS5

Anderson (so nennt sich der Künstlicher aus São Paulo auf Reddit) hat eine besondere Leidenschaft zu Videospielen und beweist das immer wieder mit schicken Designs. Diese lassen sich anstatt der originalen Plastikteile anbringen, seine selbstgefertigten Kits wurden aus 3D-gedruckten Polymeren, Acryl und sogar Kunstrasen hergestellt.

Im Falle von The Last of Us sieht das dann so aus:

Da steckt mal ordentlich Aufwand drin! (Bildquelle: FAN2FANarts / Reddit)

Die Wucherungen des Cordyceps-Pilzes wurden wirklich gut getroffen und auch der steinige Untergrund sieht herrlich realistisch aus. Die Nachfrage war direkt so hoch, dass das Design trotz eines hohen Preises von über 200 Euro bereits ausverkauft ist. Anderson verspricht aber, an einer weiteren Charge zu arbeiten.

Der Künstler ist Wiederholungstäter

In seinem Etsy-Shop FAN2FANarts bietet der Brasilianer noch weitere Sammelobjekte an, darunter eine Disc-Hülle, auf der Ellies Stiletto-Messer eingearbeitet ist, oder auch eine DualSense-Halterung, über der Mjölnir thront:

Wahnsinn, was aus Kunstschnee und Co. so alles geschaffen werden kann. (Bildquelle: FAN2FANarts / Reddit)

In der Vergangenheit hat er aber auch schon aufwendige God of War-Cover verkauft, über die wir hier berichtet haben:

Abgefahrener GOW-Look: Diese PS5 macht sogar Odin neidisch von Hannes Rossow

Andersons Kreationen sind also wohlbekannt und scheinen auch von hoher Qualität zu sein, wir konnten jedenfalls keine Bewertung unter 5 von 5 Sternen im Shop entdecken. Gottseidank, im Schnitt müsst ihr nämlich knapp 240 Euro für die meist auf 25 bis 50 Stück limitierten Kunstwerke hinblättern.

Wieso kommt so etwas nicht von Sony selbst?

Der Produktionsaufwand derart detaillierter Cover ist immens hoch und kostspielig, so dass sie sich nicht in Masse herstellen lassen. Auf offiziellem Weg werden wir solches Zubehör also wohl nicht so schnell zu Gesicht bekommen.

Ein bisschen kreativer könnte der PlayStation-Gigant aber dennoch sein: In seinen Bundles ist meist nur die gewöhnliche, weiße PS5 enthalten. Ziemlich langweilig, wenn ihr uns fragt.

Ein bisschen mehr Mut zur Farbe wäre doch gar nicht mal so schlecht! Bei der PS4 hat das im Bezug auf Special Editions zu Destiny, Gran Turismo oder Spider-Man ja immerhin auch geklappt.

Gefällt euch das The Last of Us-Design auch so sehr wie den Fans? Oder würdet ihr euch lieber ein anderes Spiel als Vorlage wünschen?