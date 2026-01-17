Dragon Ball: Die stärkste Attacke ist weder das Kamehameha noch die Genkidama - nicht einmal Goku kann sie meistern

Eine der stärksten Attacken in Dragon Ball: Die Genkidama. (Bild: © Toei Animation.)

Im Dragon Ball-Universum gibt es viele starke Charaktere. Stärker zu werden und sich selbst zu übertreffen, ist das wichtigste Plot-Element von Dragon Ball. Das zeigt sich an den immer wiederkehrenden Debatten unter Fans über den stärksten Bösewicht bis hin zur mächtigsten Attacke in der ganzen Serie.

Obwohl Son Goku in seinem Ultra Instinkt den "Zustand der Götter" erreicht, kann er nach wie vor die mächtigste Attacke dieser Götter nicht meistern oder gar richtig einsetzen: das sogenannte Hakai.

Update am 17. Januar 2026: Wir haben den Artikel noch einmal hochgezogen und einen Abschnitt zu Vegeta am Ende hinzugefügt.

Was ist Hakai?

In Dragon Ball Super wurden einst der Gott der Zerstörung Beerus mit seinem Engel Whis als neue Bösewichte eingeführt. Wie alle Götter der Zerstörung besitzt Beerus die mächtigste Fähigkeit der ganzen Dragon Ball-Serie: Hakai, auch bekannt als Destruction.

Hakai ist eine Technik, die es dem Nutzer erlaubt, die Existenz einer Person oder einer Sache permanent auszulöschen. Das heißt, dass die Seele der Person nicht ins Jenseits geschickt wird, sondern einfach verschwindet und aufhört zu existieren. Diese Fähigkeit gibt den Göttern der Zerstörung die Möglichkeit, komplette Planeten verschwinden zu lassen und ihren Titeln alle Ehre zu machen.

So sieht die Technik dann angewandt aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Es gibt jedoch einen Haken: Unsterbliche können durch diese Technik nicht ausgelöscht werden. Das wird sehr deutlich in der Future Trunks-Arc in Dragon Ball Super im Kampf gegen den fusionierten Zamasu in Trunks Zeitlinie.

Goku schafft es, in seiner Super Saiyajin Blue-Form Hakai einzusetzen und Zamasu nur teilweise zu verletzen. Goku selbst hat die Technik allerdings nicht gemeistert, da sie eine extrem hohe Konzentration auf die pure Zerstörung und Auslöschung voraussetzt und sein Hakai im Vergleich zu dem von Beerus langsamer ausgeführt wurde.

Vegeta könnte als nächstes die Technik meistern, nicht Goku

Aktuell ist in der Geschichte von Dragon Ball Super deutlich zu erkennen, dass Vegetas Ultra Ego und Son Gokus Ultra Instinkt Parallelen zu den Göttern der Zerstörung und ihren Engel aufweisen. Da Vegeta also von Beerus direkt trainiert wurde und einige Fähigkeiten der Götter der Zerstörung beherrscht, ist nicht auszuschließen, dass Vegeta die Technik "Hakai" am Ende der Geschichte meistern könnte – nicht Goku.

Ob sich die Vermutung bewahrheitet, wird sich erst herausstellen, wenn der Dragon Ball Super-Manga weitergeht.

Wie ist eure Meinung zu dieser mächtigen Technik und welche sind eure Lieblingsattacken in Dragon Ball?