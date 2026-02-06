Jellycat-Fan kauft exklusiven Hasen und bei der Lieferung kommt der Schock - der Arm ist falsch herum angenäht

Das ist der Jellycat-Hase mit dem falschen Arm (Bild: reddit.com/user/Tiny-Start-1530/).

Sammler*innen sammeln alles Mögliche – die Cozy-Fans unter ihnen zum Beispiel auch Plüschtiere. Aktuell besteht ein regelrechter Hype rund um die Plushys der Firma Jellycat. Allerdings scheint es in dem Fall Probleme mit der Qualitätskontrolle gegeben zu haben, wie dieser Fan hier am eigenen Leib erfahren musste.

Jellycat-Hase kommt mit einem Arm an, der falsch herum angenäht wurde

Falls ihr die Jellycat-Plushys noch nicht kennen solltet: Die possierlichen Plüschfiguren haben die Welt im Sturm erobert, weil sie so niedlich sind. Es gibt haufenweise unterschiedliche, meist sehr kreativ designte Plushys, wie zum Beispiel eine Avocado, Wölkchen, allerlei Tiere und noch vieles mehr – ja, sogar Klopapier. Jellycat kommt bei Jung und Alt sehr gut an.

0:19 Jellycat zeigt im Park Life Trailer einige der beliebtesten Plushys bei Outdoor-Aktivitäten

Autoplay

In diesem Fall hier hielt sich die Begeisterung über die erfolgte Jellycat-Lieferung allerdings ganz schön in Grenzen. Das liegt daran, dass der exklusive Plüschhase nur einen Arm hatte, der richtig herum angenäht war. Die andere Seite war einfach falsch herum angebracht. Das wäre dem einen oder der anderen vielleicht gar nicht erst aufgefallen, ist aber auf jeden Fall ein Fehler und nicht so gedacht gewesen.

Hier könnt ihr euch die beiden Seiten des Jellycat-Häschens anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der frischgebackene Besitzer oder die Besitzerin war daraufhin ziemlich schockiert, enttäuscht und sauer:

"Man sollte meinen, dass sie sich mit so einem speziellen Häschen die Zeit nehmen, um die Arme nicht falsch herum anzunähen (ein Arm). Ich bin wütend."

Wie geht es jetzt weiter? Der Reddit-User Tiny-Start-1530 hat sich nach dem Erhalt des Pakets mit dem fehlerhaften Hasen an den Kundenservice von Jellycat gewendet. Die haben sich entschuldigt und wollen Schritte in die Wege leiten, damit so etwas nicht noch einmal vorkommt. Die Person, die gepostet hat, ist aber zunächst mal von etwas anderem frustriert:

"Sie zwingen mich außerdem, es zurückzuschicken, weil es ein Exclusive ist, während sie sich gar nicht erst damit herumschlagen würden, wenn es ein normales jelly wäre, das nicht exklusiv oder so stark nachgefragt ist. Ich habe gefragt, wie das fair sein könne, sie konnten es nicht beantworten. Jetzt muss ich sogar noch mehr Geld dafür ausgeben und einen Karton kaufen (der hier wurde schon von meiner Mutter entsorgt, während ich weg war)."

Das Ganze löst in den Kommentaren eine Debatte darüber aus, wie es um die allgemeine Qualität und deren Kontrolle bei den Jellycat-Plushys bestellt ist. Offenbar ist so ein Fauxpas in letzter Zeit nicht zum ersten Mal passiert. Außerdem wundern sich viele Fans darüber, dass die Firma überhaupt darauf bestanden hat, dass das fehlerhafte Häschen wieder zurückgeschickt werden musste.

Wie findet ihr den Umgang? Hättet ihr den defekten Plushy gerne behalten?