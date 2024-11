"Wir fixen alles, was gefixt werden muss"- Stalker 2-Entwickler meldet sich nach verbuggtem Release zu Wort

Stalker 2 ist zum Release ein technisches Desaster.

Stalker 2: Heart of Chornobyl ist endlich da und … eine große Enttäuschung! So hatten wir uns das eigentlich nicht gedacht und die Entwickler*innen von GSC Game World sicherlich auch nicht. Denn der Survival-Open-World-Shooter ist technisch so kaputt, dass wir nach unseren bisherigen Testerfahrungen nur eine Kaufwarnung aussprechen konnten.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber: Denn unter all den Bugs, Rucklern und anderen Problemen könnte doch noch ein spaßiges Spiel stecken. Daher will das Entwicklerstudio auch in den nächsten Tagen und Wochen fleißig an der Technik schrauben.

Stalker 2-Entwickler konzentriert sich auf technische Probleme

In einer Nachricht an die Community blickt Entwickler GSC Game World nicht nur zurück und spricht über den lang ersehnten Release und ihre Mühen, sondern gibt uns auch direkt einen kleinen Ausblick.

Als allererstes will das Studio die wichtigsten technischen Probleme von Stalker 2 in den Griff bekommen. Das soll in den nächsten Tagen über mehrere Hotfixes passieren. Größere Updates folgen erst im Anschluss:

"Wir haben noch nie etwas in dieser Größenordnung veröffentlicht. Wir sind absolut entschlossen, hier zu sein, Ihr Feedback zu überwachen und alle Probleme, die unsere Aufmerksamkeit erfordern, schnell zu beheben. In den ersten Tagen nach der Veröffentlichung werden wir mit Hotfixes arbeiten und diese so präzise wie möglich, aber so häufig wie möglich bereitstellen. Dann werden wir zu größeren Updates übergehen, die ständige Verbesserungen beinhalten."

Wie lange sich diese Phase ziehen wird, weiß niemand genau. Erfahrungsgemäß tauchen nämlich gerne auch bei dem Versuch, etwas zu fixen, neue Probleme auf. Außerdem strotzt Stalker vor Bugs, Glitches und mehr, wie ihr unter anderem in unserem ersten Fazit-Video sehen könnt:

Neben technischen Verbesserungen sollen irgendwann aber auch noch kostenlose Inhalte ins Spiel kommen. Weitere Informationen dazu sollen im Dezember folgen – eventuell auf den Game Awards, die von der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember stattfinden und für die die nominierten Spiele gerade angekündigt wurden.

Stalker 2 ist seit dem 20. November 2024 auf PC und Xbox Series X/S verfügbar. Wer den Game Pass Ultimate besitzt, kann das Spiel ohne weitere Kosten herunterladen und einfach mal selbst ausprobieren, wie es sich technisch schlägt.

Falls ihr Stalker 2: Heart of Chornobyl bereits spielt: Wie läuft der Titel bei euch so? Wartet ihr eventuell nun erst einmal ab, bis der Entwickler die schwerwiegendsten technischen Probleme behoben hat?