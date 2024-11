Stalker 2 Karte - Interaktive Map zeigt euch alle Anomalien, Händler, Artefakte und mehr

Dank unserer Karte findet ihr jeden Schatz der Zone.

Die Welt von Stalker 2 lädt durchaus zum Erkunden ein. Ihr könnt stundenlang in eine Richtung laufen und ständig Neues entdecken. Solch eine Reise birgt aber ihre Gefahren. Denn wenn ihr ohne Schnellreise im Niemandsland steht und nicht mal eine gute Waffe finden konntet, dann ist guter Rat teuer oder das Laden eines früheren Spielstands angesagt.

Wollt ihr eure Reise also schon vorher planen, dann empfehlen wir euch die Karte unserer Kolleg*innen von GamePressure.

Interaktive Map von Stalker 2 mit mehr Details

Die wichtigsten Orte auf einen Blick: Die interaktive Karte ist dabei um einiges übersichtlicher, als die Karte im Spiel, auf der ihr viele Details erst erkennt, wenn ihr stark heranzoomt. Außerdem könnt ihr so viel besser Anomalien sehen, die in Stalker 2 keine speziellen Markierungen haben.

Die Karte wird noch erweitert: Aktuell ist die Karte noch im Aufbau. Stalker ist schließlich ein riesiges Spiel, dass seine Geheimnisse gut versteckt. Die Map wird aber konstant erweitert und sollte die ersten 50 Stunden locker abdecken.

Diese Orte könnt ihr auf der interaktiven Map sehen:

Anomalien

legendäre Anomalien

Rüstungen

feste Artefakte

Betten

Camps

spezielle Feind-Begegnungen

Ortskundige (Schnellreise)

Main Story-Quests

Ärzte

gefährliche Mutanten

NPC’s

Questgegenstände

Nebenmissionen

Lager

Item-Boxen

Techniker

Händler

Waffen

Außerdem könnt ihr über die Icons meist weitere Informationen einsehen. So könnt ihr euch die Artefakte genauer ansehen oder was bestimmte Händler verkaufen. Besonders nützlich ist dies bei Quests, da die Pop-up euch verraten, was ihr genau tun müsst, wenn ihr mal nicht weiterwisst.

Orte zu kennen und sie zu erreichen sind allerdings zwei unterschiedliche Dinge. Denn Stalker 2 ist bei weitem kein einfaches Spiel und vergisst gern auch mal, bestimmte Aspekte des Spiels zu erklären. Dafür haben wir aber viele weitere Guides auf GamePro für euch, die ihr euch unbedingt anschauen solltet.

Seit dem 20. November ist der Open-World-Shooter auf Xbox Series und PC verfügbar. Falls ihr weitere Hilfe braucht, die bisher nicht auf der Karte oder durch unsere Guides abgedeckt ist, dann schreibt uns gern in die Kommentare.

