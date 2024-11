Stalker 2: Alle Safe-Codes + Tresor-Fundorte im Überblick

Wenn ihr vor verschlossenen Türen steht, haben wir die Antwort.

In Stalker 2 seid ihr immer auf der Suche nach besserem Loot. Die eine Rüstung, mit der ihr noch weiter in radioaktive Zonen vordringen könnt. Eine Waffe, mit der ihr endlich Blutsauger erledigen könnt, ohne gefühlt zehn Magazine zu leeren. Oder das Artefakt, mit dem ihr nicht mehr unter der Last eurer Ausrüstung zusammenbrecht. Vieles davon versteckt sich aber hinter verschlossenen Türen.

Damit ihr auch die wertvollsten Kisten direkt plündern könnt, haben wir alle Codes für euch zusammengetragen.

So erhaltet ihr normalerweise Codes

Falls ihr nicht direkt in unsere Liste schauen möchtet und den Code selbst herausfinden wollt, dann haben wir ein paar Tipps für euch.

Die meisten Codes sind vierstellig und ihr findet sie in der Nähe.

Wenn euch Türen oder Safes innerhalb einer Quest begegnen, dann sind diese meist mit dieser verbunden. Solltet ihr ein PDA finden oder ein NPC verrät euch den Code, dann wird dieser direkt bei der Quest-Anzeige mit aufgeführt, oft als optionales Ziel.

Andere Codes hingegen müsst ihr aus dem PDA auswendig lernen oder euch am besten aufschreiben. Diese sind aber nicht immer eindeutig, sondern manchmal hinter kleinen Rätseln versteckt. Hier müsst ihr dann zwischen den Zeilen lesen.

Andere Codes bekommt ihr von NPC’s, meistens für eine Gegenleistung. Hier könnt ihr einfach Laden, nachdem sie euch den Code verraten haben und dann etwas anderes auswählen. Codes ändern sich nicht und sind immer gleich.

Aber auf eines könnt ihr euch immer verlassen: Codes sind immer irgendwo in der Nähe versteckt.

Vollständige Liste aller bisher bekannten Codes

Die Keypads findet ihr entweder an Tresoren selbst oder an Wänden, wenn es um Türen geht. Interagiert mit den Keypads und gebt dann den Code ein. Alle Codes sind zwischen vier und sieben Stellen lang. Solltet ihr mit Maus und Tastatur spielen, dann könnt ihr sie natürlich auch mit den Nummern-Tasten eingeben, was bedeutend einfacher ist.

Das sind alle aktuellen Codes in Stalker 2:

Ruhige Zone - Sphäre - 2765 Kordon - Gedankenbrecher - 1268 Müllhalde - Elektrisches Feld Safe - 1708 Müllhalde - Fabrik - 2605 & 2603 Wilde Insel - Kläranlage - 2711 & 0505 Zaton - Anlage zur Eisenbahnwartung - 2468 Zaton - Hydroelektrische Anlage - 4824 SIRCAA - Dalins Safe - 2006 Zementfabrik - Funkturm - 030794 Rostok - Safe Code - 195726 Chemiewerk - Armeelager Türcode - 0690 Chemiewerk - Lagercode - 8506 Chemiewerk- Magnetzylinder-Fabrik in Promin - 1976 Kühltürme - Container-Code - 2777 Jantar - Damm - 5578 Malachite - Tunnel zum Schmelzer Türcode - 1287975 Duga - Türcode - 2110 Janiw - Lisowji - 240983 Verbrannter Wald - X15 Orbita-Station - 1995 Prypiat - Versteck des Journalisten - 2021

Falls es noch mehr Codes geben sollte, werden wir diese natürlich ergänzen. Ihr könnt uns dabei helfen.

Wenn ihr weitere verschlossene Orte findet, dann schreibt sie uns in die Kommentare.