Stalker 2: Installationsgröße bekannt - räumt schon mal eure Xbox-Festplatten auf

Stalker 2: Heart of Chernobyl braucht wohl ziemlich viel Platz. So viel Platz, dass der First Person-Shooter ungefähr die Hälfte des gesamten verfügbaren Speichers eurer Xbox Series S-SSD einnimmt, wenn ihr es vollständig herunterladen wollt.



Wie groß ist Stalker 2? Stolze 180 GB soll Stalker 2 groß werden. Zumindest steht das so schon einmal auf der Xbox-Seite, aber bis zum Release im Frühjahr nächstes Jahr kann sich natürlich auch noch jede Menge ändern.

Was ist Stalker 2? Bei S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl handelt es sich um eine waschechte Fortsetzung des altehrwürdigen Klassikers aus der First Person-Perspektive. Ihr begebt euch in verstrahlte Gebiete, bekommt es mit Anomalien zu tun und müsst Ressourcen sammeln. Zwischendurch können wir am Lagerfeuer Lieder singen. Das sieht im Trailer schon sehr hübsch und vielversprechend aus:

Wann kommt das Xbox-Exclusive? Bei Stalker 2 handelt es sich wohl um ein zeitexklusives Spiel, das zuerst nur für Xbox Series S/X und den PC erscheint. Für Xbox One kommt der Titel gar nicht und auf der PS4 wohl auch nicht, aber ein PS5-Launch zu einem späteren Zeitpunkt wirkt einigermaßen wahrscheinlich. Bisher hieß es lediglich, dass Stalker 2 "zuerst auf Xbox" erscheint. Für den Launch ist folgender Termin geplant:

28. April 2022

Installationsgröße nicht in Stein gemeißelt: Auch wenn es noch eine ganze Weile dauert, bis Stalker 2: Heart of Chernobyl dann endlich erscheint, steht jetzt offenbar schon fest, wie groß der Shooter mit Survival-Elementen wird. Auf der Xbox Series S/X sollen "annähernd 180 GB" benötigt werden. Auf dem PC werden 150 GB eingeplant.

Aber mit so viel Zeit bis zum Release kann sich daran natürlich noch etwas ändern. Womöglich können Daten komprimiert und die Installationsgröße noch optimiert werden (via: Microsoft Store).

Wenn es dann soweit ist, könnt ihr euch Stalker 2 auch über den Xbox Game Pass genehmigen, falls ihr ein Abo besitzt. Direkt zum Launch Ende April 2022 erscheint Stalker 2: Heart of Chernobyl nämlich auch im Game Pass. Allerdings nur für die Xbox Series S/X, es handelt sich hierbei also um einen der bisher immer noch spärlich gesäten, exklusiven Next Gen-Titel.

Freut ihr euch drauf? Habt ihr genug Platz für STALKER 2 und wenn nicht, was löscht ihr dafür?