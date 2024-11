Stalker 2 bekommt schon bald nächsten Patch, aber eines der wichtigsten Probleme auf Xbox wird noch nicht behoben

Der nächste Patch für Stalker 2 erwartet uns schon bald.

Seit dem 20. November können wir uns erneut in die Zone stürzen und in Stalker 2 eine Erfahrung der ganz besonderen Art erleben. Der Survival-Shooter wurde jedoch mit einigen Problemen releast und daher arbeiten die Devs bereits fleißig an deren Lösung.

Jetzt hat GSC Game World den nächsten Patch angekündigt und dieser soll bereits in der kommenden Woche erscheinen. In den Patch Notes wird auch ein Problem adressiert, das uns beim Spielen besonders gestört hat – aber leider müssen wir auf dessen Lösung noch etwas länger warten.

Alle Patch-Notes in der Übersicht

Das kommende Update priorisiert vor allem zunächst einige Dinge, die uns direkt am Spielen oder beim Fortschritt behindern und geht dabei Abstürze und Plot-Stopper an. Aber auch an Cutscenes und Grafik-Glitches wird gearbeitet.

Die gesamten Patch-Notes findet ihr im folgenden Kasten. Dort könnt ihr sehen, ob eventuell ein Problem gefixt wird, das euch selbst betrifft.

Alle Patch-Notes in der Übersicht Crash Fixes, including: Issues and memory allocation failures, which previously caused the game to exit unexpectedly, particularly around rendering, skeletal meshes, and quest-related cutscenes. Main Quest Progression Fixes, including: Several bugs blocking the main quest progression, NPCs getting stuck in objects, incorrect quest markers, and issues with quest cutscenes.

Revision of the main quests (like Visions of Truth or A Minor Incident) to ensure smooth transitions, avoiding rare cases of players not being able to proceed further. Gameplay & Balance Adjustments, including: Fixing the price of the weapons with upgrades installed compared to their value without attachments.

NPCs behavior, including the way they act when lacking a shelter during the Emissions. Cutscenes & Visual Fixes, including: Rarely missing facial animations, misplaced NPCs, and visual inconsistencies like detached heads and clothes clipping.

Quality and stability improvements of the visual effects. Softlock Fixes, including: Issue where players were unable to close the trade screen after putting ammo in a wrong slot while playing on a gamepad. User Interface Improvements, including: Quest notifications now showed correctly during dialogues.

Corrected texts and missing interaction prompts. Hier geht's zum Originalbeitrag. 1:19:23 Wir können Stalker 2 vieles verzeihen, aber nicht seine Open World Autoplay

Dead Zone Bugfix erst in den kommenden Patches

Am Ende des Blogeintrages findet sich zudem noch eine kleine Vorschau und es werden zwei Themen angeführt, die in den nächsten Patches bearbeitet werden sollen.

Dazu gehören die Dead Zones der Controller-Steuerung. Diese sind momentan einfach nicht vorhanden, was dazu führt, dass die Analog-Stick-Steuerung extrem empfindlich reagiert. Dadurch fühlt sich das Ballern für viele Spieler*innen zu unberechenbar und hektisch an.

Dass die Devs einen Bugfix dazu veröffentlichen wollen, zeigt zudem, dass die Steuerung nicht so funktioniert, wie es ursprünglich gedacht war.

Als weiterer Punkt für kommende Patches werden Bugfixes am A-Life-System aufgeführt. Dahinter verbirgt sich die Methodik hinter den Verhaltensweisen und Interaktionen von Monstern, aber auch NPC-Charakteren. Das System sorgt dafür, dass alle Figuren in der Welt auch "ein Leben führen", wenn wir gerade nicht in der Nähe sind.

Wie schaut es bei euch aus? Seid ihr schon in die Zone aufgebrochen und wenn ja – welche Erfahrung habt ihr bisher gemacht? Steckt ihr noch in der ersten Zone oder seid ihr schon weiter? Verratet es uns in den Kommentaren!