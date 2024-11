Stalker 2: Präziser treffen und versteckte Tastenkombinationen - So holt ihr mehr aus der Controller-Steuerung heraus

Wir geben euch ein paar Hilfen, damit ihr mit dem Controller in Stalker 2 besser zurechtkommt.

Der Einstieg in Stalker 2 ist nicht gerade einfach, gerade wenn ihr die Vorgänger nicht kennt. Nur wenige Schüsse können euch schnell den Garaus machen und selbst leichte Streiftreffer verursachen Blutungen, an denen ihr schnell ohne Behandlung zugrunde geht.

Daher müsst ihr in Kämpfen schnell reagieren und nach Möglichkeit den ersten Schuss abfeuern, der möglichst auch den Kopf eures Gegners treffen sollte. Dann erledigt eine einzige Kugel, wofür ihr ansonsten ein komplettes Magazin braucht.

Auf Konsole ist das aber gar nicht so einfach. Man merkt Stalker 2 an, dass der Controller-Steuerung bislang nicht die Sorgfalt zugutekam, die sie verdient hätte. Damit ihr präziser zielen könnt, geben wir euch ein paar Tipps mit auf den Weg.

Die besten Einstellungen für den Controller

Technik-Experte Chris hat eine Weile an den Empfindlichkeiten der Sticks herumexperimentiert und dabei die besten Einstellungen für euch gefunden:

Unsere Empfehlungen:

Controller-Empfindlichkeit: 69 Prozent

69 Prozent Controller-Empfindlichkeit beim Zielen: 38 Prozent

38 Prozent Art der Zielhilfe: Benutzerdefiniert Geschwindigkeit der Kameraverlangsamung: 70 Prozent Geschwindigkeit der Zielsuche: 30 Prozent

Benutzerdefiniert

Grundsätzlich hat Stalker 2 drei Probleme, wobei diese Einstellungen zumindest zwei davon beheben.

Mit diesen Einstellungen trefft ihr um einiges besser.

Zum einen wären da die Kameraprobleme

Wenn ihr euch mit dem rechten Stick umseht, dann ist das standardmäßig etwas zu schnell. Um dem entgegenzuwirken, solltet ihr bei der Controller-Empfindlichkeit einen Zähler nach unten gehen, was nicht nach viel klingt, aber gerade im Bereich von 65 bis 75 Prozent sind die Unterschiede zum Teil deutlich.

Gleichzeitig ist die Kamera beim Zielen viel zu langsam, um gerade mit anfänglichen Gegnern, wie Hunden oder Ratten, mitzuhalten, da diese plötzlich Haken schlagen. Daher solltet ihr die Ziel-Empfindlichkeit auf 38 Prozent erhöhen.

Das zweite Problem betrifft den Auto-Aim

Der reagiert nämlich kaum. Damit ihr Gegner beim Zielen auch im Visier behaltet, passt die Zielhilfe etwas an. Die Verlangsamung müsst ihr dabei aufgrund der höheren Ziel-Empfindlichkeit erhöhen, genau wie den Fokus. Der Fokus hilft euch dabei, Gegner ins Visier zu nehmen, wenn ihr leicht neben sie zielt.

Stalkers größtes Problem: Deadzones

Wobei wir euch allerdings nicht helfen können, sind Deadzones (Deutsch: Totzonen). Stalker 2 reagiert sehr stark auf jede Bewegung der Sticks, sodass es leicht ist, die Flinte beim Zielen zu verreißen, gerade wenn euer Controller beim Feuern der Waffe vibriert.

Zur Zeit gibt es keine Möglichkeit hier Einstellungen vorzunehmen. Wenn ihr einen Pro-Controller euer Eigen nennt, könnt ihr das Problem umgehen. Bevor ihr hier aber 120-230 Euro investiert, solltet ihr vielleicht lieber ein paar Patches abwarten.

Doppelt belegte Tasten machen euch das Leben schwer

Auf dem Controller haben viele Tasten gleich mehrere Funktionen. Das wird vom Spiel allerdings nicht gut kommuniziert.

Ihr müsst nicht das Radial-Menü öffnen, um den Feuermodus zu ändern. Es geht auch direkt im Kampf.

So könnt ihr zum Beispiel mit der X-Taste, die ihr normalerweise zum Nachladen benutzt, auch euer HUD einblenden. Wenn der Kompass also gerade nicht zu sehen ist, dann haltet die Taste eine Weile gedrückt.

Außerdem könnt ihr den Feuermodus eurer Waffe schnell im Gefecht ändern. Zielt mit der LT-Taste über Kimme und Korn und drückt dann den Y-Button. Alternativ öffnet man das Radial-Menü mit der Taste LB und drückt dort Y. An der gleichen Stelle könnt ihr übrigens auch die Munition mit der X-Taste wechseln.

LB und RB sind auch doppelt belegt. Sind die Tasten eigentlich für Taschenlampe und Radial-Menü zuständig, könnt ihr euch auch während des Zielens in eine Richtung lehnen. Das ist manchmal praktisch, weil das automatische Lehnen manchmal nicht funktioniert.

Verwirrende Tasten im Inventar

Ihr könnt sehr viel im Inventar tun. Prägt euch die Tasten gut ein. Im Eifer des Gefechts kann das euer Leben retten.

Schaut euch unbedingt auch die Tastenkombinationen in eurem Inventar und bei Händlern genauer an. Hier gibt es viele Funktionen, die niemals erklärt werden. So könnt ihr mit dem rechten Stick zwischen den Waffen umschalten, die ihr vergleichen möchtet. Oder ihr könnt Heilmittel direkt aus Kisten benutzen, indem ihr die A-Taste gedrückt haltet.

Richtig umständlich wird es, wenn ihr andere Gegenstände in eurer Schnellmenü packen wollt. Während ihr auf dem PC einfach Items wie Medikits per Drag & Drop zieht, müsst ihr sie mit dem Controller auswählen und die Menü-Taste drücken. Erst in dem aufpoppenden Menü könnt ihr dann die Schnellleiste auswählen.

Viele Funktionen des Controllers haben wir erst nach vielen Stunden entdeckt. Wenn ihr also eine coole Funktion findet, dann ab damit in die Kommentare.