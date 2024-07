Stalker 2-Release erneut verschoben - Xbox-Shooter soll aber noch in diesem Jahr erscheinen

Stalker soll nun erst im November 2024 erscheinen.

Der Release des Shooters Stalker 2: Heart of Chornobyl wird erneut verschoben. Das wurde soeben über die offiziellen Kanäle des Studios GSC Game World bekannt gegeben. Eigentlich hätte der Titel am 5. September 2024 erscheinen sollen, jetzt dauert es noch knapp zweieinhalb Monate länger.

Neuer Release-Termin für Stalker 2: 20. November 2024

Warum wird das Spiel verschoben? Wie der uns zugeschickten Pressemitteilung zu entnehmen ist, wird die zusätzliche Zeit vor allem dazu genutzt, "technische Probleme zu beheben und die endgültige Veröffentlichung näher an das Erlebnis heranzuführen, dass die Fans erwarten."

Hier ist das offizielle Statement auf X/Twitter:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Etliche Verschiebungen, komplizierte Entwicklungssituation

Die neueste Anpassung des Erscheinungstermin ist nur der neueste Eintrag in einer mittlerweile recht langen Verschiebungsliste für den Titel. Erst im Januar war Stalker 2 von einem Frühjahrs-Release auf den 5. September verschoben worden.

So schade die Nachricht für viele ungeduldig auf den Titel Wartenden sein mag, so verständlich ist sie auch. Schließlich sind die Bedingungen, unter denen das Spiel in den letzten zweieinhalb entsteht, alles andere als ideal. GSC Game World ist nämlich ein ukrainisches Studio, das wie das ganze Land unter dem russischen Angriffskrieg leidet und direkt davon betroffen ist.

Trotz der komplizierten Situation haben die Entwickler*innen ihren Humor offenbar nicht verloren. Denn der kurze neue Trailer trägt auf Youtube den Titel "Wirklich, nochmal?"

0:45 'Wirklich, noch mal?" Neuer Stalker 2-Trailer kündigt erneute Release-Verschiebung an

Der Release hat sich zwar verschoben, schon bald gibt es aber eine Gelegenheit mehr vom Spiel zu sehen. Für den 12. August wurde ein Deep Dive-Video angekündigt, das neues Gameplay-Material und einen komplette Quest des Spiels zeigen soll.

In Stalker 2 geht es als Kopfgeldjäger erneut in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks Tschernobyl. Dort machen euch Monster, Anomalien und menschliche Gegner das Leben schwer. Der Titel erscheint zeitlich exklusiv für die Xbox Series X/S und den PC.