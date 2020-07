Stalker 2 kommt Konsolen-exklusiv auf die Xbox Series X

Es ist eine der Überraschungen des Xbox Showcase: Stalker 2 erscheint Konsolen-exklusiv für die Xbox Series X, das wurde soeben auf dem Xbox-Event bestätigt. Nachdem die Entwicklung am Spiel im Jahr 2012 aufgrund finanzieller Probleme eingestellt wurde, kündigte Entwickler GSC Game World 2018 die Wiederaufnahme der Arbeit am postapokalyptischen Open World-Spiel an.

Was wir wissen: Der Endzeit-Shooter führt uns wie bereits vermutet erneut in die radioaktiv verseuchte Zone rund um die Überreste des Kernkraftwerks Tschernobyl. Hier lauern allerhand Monster, Anomalien und menschliche Gegner auf euch als Kopfgeldjäger, der sich todesmutig in diese Welt stürzt.

Den ersten Trailer zu Stalker 2 könnt ihr euch hier anschauen:

Laut der Entwickler soll euch in Stalker 2 eine der größten Spielwelten aller Zeiten erwarten. Ob diese dann mit ausreichend Leben oder wie hier Tod gefüllt ist, das werden wir dann zum Release erfahren. Wann das Spiel erscheint, ist bislang übrigens noch nicht bekannt.

Gute Nachricht für Xbox Game Pass-Besitzer: Stalker 2 wird direkt zum Release auch in der Bibliothek des Abo-Service verfügbar sein.

Wie gewohnt findet ihr im Anschluss an das Xbox-Event alle Informationen in einer ausführlichen Zusammenfassung hier auf GamePro.de. Darunter erstes Gameplay zu Halo Infinite und viele weitere Ankündigungen.

Was sagt ihr zum Lebenszeichen von Stalker 2? Hattet ihr das Spiel überhaupt noch auf dem Schirm?