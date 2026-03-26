Super Mario Galaxy-Film spoilert selbst ganz offiziell den Auftritt einer weiteren Nintendo-Legende

Luigi, Yoshi, Mario und Toad sind nicht die einzigen Nintendo-Legenden, die im neuen Kinofilm auftauchen.

Wenn der Super Mario Galaxy-Film Anfang April in die Kinos kommt, gibt es ein Wiedersehen mit vielen beliebten Figuren aus dem Nintendo-Universum. Darunter natürlich Mario, Luigi, Prinzessin Peach und Toad. Es wird aber auch Charaktere geben, die im ersten Film noch nicht auftraten – etwa Yoshi und Bowser Jr.

Jetzt steht fest, dass noch mindestens eine weitere Nintendo-Legende einen Auftritt im Film haben wird. Doch das ist nicht versehentlich irgendwo durchgesickert, sondern ganz offiziell bekannt gegeben worden – vom offiziellen Social Media-Account des Films.

Achtung, Spoiler! Wenn ihr nicht wissen möchtet, welche Nintendo-Figur im Film einen Auftritt haben wird, solltet ihr JETZT aufhören zu lesen.

2:04 Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere

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Weltall-Fuchs ist im Galaxy-Film mit dabei

Das über den erwähnten Account veröffentlichte neue Filmplakat lässt keinen Zweifel: Fox McCloud wird in wie auch immer gearteter Form im Mario Galaxy-Film auftreten. Das Plakat zeigt ihn in kecker Pose vor seinem Raumschiff – dem Arwing.

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Falls ihr ihn nicht kennen solltet: Fox McCloud ist Protagonist und eine der Hauptfiguren in Nintendos Star Fox-Serie. Zusammen mit seinen Teamkollegen Falco, Peppy und Slippy rettet er in diversen Spielen das Lylat-Planetensystem vor dem fiesen Wissenschaftler Andross.

Besonders bekannt ist Star Fox 64, das hierzulande Ende der 90er Jahre unter dem Namen Lylat Wars für das Nintendo 64 erschien. Fox trat zudem regelmäßig als spielbarer Charakter in den Smash Bros.-Spielen auf. Und jetzt feiert er bald seine Premiere auf der großen Leinwand.

Bei vielen Fans sorgt dieser harte Spoiler für Unverständnis – schließlich wäre das Auftauchen von Fox im Film eine tolle Überraschung gewesen. Stellvertretend für viele andere schreibt User Tricky:

"Was zum Teufel? Warum habt ihr das verraten lol??"

Ein Aprilscherz?

Einige User vermuten, dass es sich um einen Aprilscherz handelt. Allerdings wurde der Post bereits deutlich vor dem ersten Tag des nächsten Monats abgesetzt, mit einem Aprilscherz haben wir es hier also ganz sicher nicht zu tun.

Wenn jetzt allerdings so prominent weitere Charaktere verraten werden, bleibt nur zu hoffen, dass sich der Film trotzdem noch ein paar Überraschungen aufhebt.

Welche Figuren würdet ihr gerne im neuen Mario-Film sehen?