Star Wars: Fate of the Old Republic - Release, Trailer, Story und mehr zum Singleplayer-RPG

Alle Infos zum neuen Star Wars-Spiel.

Auf den Game Awards 2025 wurde Star Wars: Fate of the Old Republic (FOTOR) mit einem ersten Trailer angekündigt. Fans von Knights of the Old Republic (KOTOR) und der Mass Effect-Trilogie dürfen sich besonders freuen.

Dieser Artikel ist eine allgemeine Übersicht zum Spiel. Sofern es wichtige Neuigkeiten gibt, wird er aktualisiert.

Falls euch nur ein bestimmter Punkt interessiert, könnt ihr über das Inhaltsverzeichnis direkt dorthin springen:

Erster Trailer

1:30 Star Wars: Fate of the Old Republic - Neues KOTOR auf den Game Awards angekündigt

Die Ankündigung des Spiels erfolgte auf den Game Awards 2025 mit einem Cinematic-Trailer, den ihr hier oben seht. Wirklich viel neben einem Raumschiff, Lichtschwert und der mutmaßlichen Protagonistin zeigt er aber nicht.

Einen Gameplay-Trailer gibt es in dieser frühen Phase ebenfalls noch nicht.

Casey Hudson arbeitet am neuen Star Wars-Spiel

Entwickler: Arcanaut STUDIOS

Arcanaut STUDIOS Publisher: Lucasfilm Games

Lucasfilm Games Engine: Unreal Engine 5

Das neue Star Wars-Spiel wird von Arcanaut Studios entwickelt, das erst 2025 gegründet wurde - und zwar von Casey Hudson. Er war der Game Director von KOTOR (2003) und der Mass Effect-Trilogie (zur Hochzeit von BioWare), weshalb Fans dieser Spiele besonders viel Hoffnung in das Projekt setzen.

Release: Wann erscheint FOTOR?

Datum: unbekannt (vor 2030)

Auf das Spiel werden wir noch eine lange Zeit warten müssen. Wenn es nach Jason Schreier (Bloomberg) geht, sogar bis 2030 oder länger. Er begründet das mit der frischen Neugründung des Studios, das sich noch im Aufbau befindet. Casey Hudson selbst versicherte aber, dass es noch vor 2030 soweit sein wird.

Für welche Plattformen kommt das Spiel?

Es wurden noch keine Systeme bestätigt, aber wir dürfen davon ausgehen, dass sowohl der PC als auch die aktuellen Konsolen von PlayStation und Xbox unterstützt werden. PS5 und Xbox Series X/S sowie die neue Generation wirken wahrscheinlich, auf eine Switch 2-Version sollten wir uns aufgrund technischer Anforderungen aber nicht verlassen.

Preis: Wie viel kostet FOTOR?

Eine Aussage zum Preis zu tätigen, ist noch zu früh. Nach aktuellem Standard dürfte es als Vollpreistitel auf Konsolen bei 70 oder 80 Euro liegen.

