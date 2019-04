Star Wars Jedi: Fallen Order - Entwickler bestätigt Bosskämpfe

EA und Respawn Entertainment haben auf der Star Wars Celebration den ersten Trailer zu Star Wars Jedi: Fallen Order veröffentlicht. Dieser verrät das Szenario und die grundlegende Handlung, zeigt allerdings kein Gameplay. Abseits des Videos verraten die Entwickler aber doch einiges.

Das Magazin Push Start konnte mit dem Game Director Stig Asmussen sprechen. Dieser spricht über das Kampfsystem und bestätigt im Wesentlichen das, was bereits aus der Shop-Beschreibung des Action-Adventures hervorgegangen ist.

Kenne deinen Feind

Anstatt wild auf die Angriffstaste zu hämmern, wird es viel wichtiger die richtige Mischung aus Schlägen, Paraden und Ausweichen zu finden. Die Gegner haben jeweils ihre eigenen Stärken und Schwächen, die erst einmal herausgefunden werden wollen.

Soweit, so gut. Asmussen hat jedoch noch einen weiteren, wichtigen Bestandteil des Spiels verraten. Es wird in Fallen Order Bosskämpfe geben. Diese zeichnen sich in der Regel durch besonders schwere Angriffsmuster aus, die nur mit etwas Übung gemeistert werden können.

Welche Bosse gibt es? Ein Duell der größeren Sorte kennen wir vermutlich schon. Der Protagonist und ehemalige Padawan Cal Kestis wird von der "Second Sister" verfolgt. Sie ist eine besonders hartnäckige Inquisitorin des Imperiums, die ihr vielleicht aus der Serie Star Wars Rebels kennt.

Außerdem haben die Entwickler bereits verraten, dass wir auf einige bekannte Charaktere treffen werden. Vielleicht dürfen wir also auch mit vertrauten Gesichtern die Lichtschwerter kreuzen.

Was denkt ihr? Wen würdet ihr gerne als Boss in Fallen Order sehen?