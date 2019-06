Star Wars Jedi: Fallen Order - 1. Gameplay-Teaser zeigt Spielszenen

Die ganz große Gameplay-Enthüllung von Star Wars Jedi: Fallen Order startet erst heute Abend. Wer sich aber schon vorab ein Bild davon machen möchte, wie Respawn Entertainments Singleplayer-Spiel im Star Wars-Universum aussieht, kann sich schon jetzt klitzkleine Spielszenen anschauen.

Die hat EA nämlich in die Ankündigung für den heutigen Stream verbaut.

In den kurzen Gameplay-Szenen sind keine großen Enthüllungen zu finden, allerdings bekommen wir den Protagonisten und Padawan Cal Ketsis zu sehen, wie er mit seinem Begleit-Roboter BD-1 interagiert. Zudem gibt es eine Kletterszene, die wohl eine mögliche Stealth-Mission andeuten könnte.

One day until the gameplay reveal for #StarWarsJediFallenOrder. https://t.co/zcVsw5tjAM" pic.twitter.com/VnUuPHNa3V