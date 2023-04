Star Wars Jedi: Survivor hat einen Arachnophobia-Modus... aber gar keine Spinnen im Spiel

Spinnenphobie ist in Jedi: Survivor überhaupt kein Problem.

Star Wars Jedi: Survivor legt viel Wert darauf, für möglichst viele Fans zugänglich zu sein. Dafür sorgen nicht nur viele Barrierefreiheitsoptionen, mit denen ihr das Spiel verlangsamen oder den Schwierigkeitsgrad bestimmen könnt, es gibt sogar einen Arachnophobiemodus.

Der kommt auch nicht von ungefähr, immerhin mussten Fans sich im Vorgänger Jedi: Fallen Order auf dem Planeten Kashyyyk mit massenweise riesigen Spinnen rumplagen.

Was für viele Spieler*innen nur ein weiterer Feind ist, ist für Menschen mit Arachnophobie - also der Angst vor Spinnen - eine extrem unangenehme Erfahrung. Entsprechend legt Jedi: Survivor jetzt mit einem Arachnophobiemodus nach, um die Erfahrung zu entschärfen – allerdings gibt es auch gar keine Spinnen im Spiel.

Jedi: Survivors Arachnophobie-Modus ändert Aussehen eines Feindes

Alle mit Spinnenphobie können also direkt erstmal aufatmen, denn ihr müsst euch in Jedi: Survivor definitiv nicht mit den achtbeinigen Wesen rumschlagen. Allerdings gibt es dennoch einen arachniden Gegner im Spiel – nur ist der eben keine Spinne, sondern eher ein skorpionartiges Wesen.

Dafür hat er an seinem Schwanz aber auch zwei Stacheln, die ein wenig an die Mundwerkzeuge von Spinnen erinnern. Falls euch beim Gedanken daran schon ein kalter Schauer über den Rücken läuft, solltet ihr also definitiv den Arachnophobie-Modus einschalten.

Der verändert das Aussehen des Gegners nicht komplett, glättet aber viele seiner stacheligen Auswüchse und ersetzt seine Stachel durch einen simplen, runden Block. Das Ganze sieht ein wenig aus, als hätte man die Grafikeinstellungen extrem nach unten geschraubt (keine Sorge, wir zeigen euch zur Sicherheit hier trotzdem kein Bild.)

Was Jedi: Survivor sonst noch an Zugänglichkeitsoptionen bietet, lest ihr hier:

Der Nachfolger zu Jedi: Fallen Order ist seit dem 28. April für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar, unserem Test zu Star Wars Jedi: Survivor könnt ihr hier nachlesen.

Trotz vieler Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger leidet Jedi: Survivor noch unter einigen Problemen wie Framerate-Einbrüchen und Bugs. Zwar hat EA hier bereits Besserung versprochen, allerdings soll es auch einige Wochen dauern, bis hier mit Patches ausreichend ausgebessert wurde.

Wünscht ihr euch Arachnophobie-Modi für mehr Spiele und gibt es andere Phobien, auf die Spiele mehr Acht nehmen sollten?