Star Wars Jedi: Survivor enthüllt neuen, steinalten Bösewicht - Das steckt hinter dem mysteriösen Alien im Trailer

Im aktuellsten Trailer zu Star Wars Jedi: Survivor gibt es eine Szene, die uns einen neuen Bösewicht vorstellt. Ein großes, blauhäutiges Wesen befiehlt einem Soldaten, Protagonist Cal Kestis zu zeigen, wieso die Jedi besser tot wären.

IGN hat beim Entwicklerteam von Respawn Entertainment direkt nachgefragt, wer der neue Bösewicht ist und welcher Rasse er angehört. Cinematic Director Dori Arazi und Lead Writer Danny Homan haben erklärt, was diese Rasse so speziell macht und auf welchen potentiellen Bosskampf wir uns einstellen können.

Gen’dai haben tragische Hintergrundgeschichte

Der Bösewicht, der im Video zu sehen ist, heißt Rayvis. Er stammt von den Gen’dai ab, einem Volk, das seine Heimat vor mehreren Hundert Jahren verloren hat. Die letzten Überlebenden ziehen als Nomaden umher und verbringen ihr Leben mit der Kopfgeldjagd.

Was ist das Besondere an den Gen’dai? Die Gen’dai können mehrere Tausend Jahre alt werden. Ihr Körper besteht aus einer gigantischen Masse an Tentakeln, die sich selbst regenerieren. Ihre Rüstung dient nicht etwa dazu, um sie zu schützen, sondern die Tentakel in Schach zu halten.

Dadurch könnten sich beispielsweise spannende Bosskämpfe ergeben, in denen Teile der Rüstung zerstört werden und wir einen Blick auf den Körper des Gen’dai erhalten.

Den besagten Trailer zu Star Wars Jedi: Survivor findet ihr hier:

2:08 Star Wars Jedi Survivor-Trailer zeigt nicht nur Gameplay sondern auch Release-Date

Parallelen zwischen Cal Kestis und Rayvis

Durch das mögliche hohe Alter der Gen’dai haben alle Überlebenden eine lange Hintergrundgeschichte. Das macht sie zu sehr interessanten Charakteren. Sie haben mehrere Imperien aufsteigen und fallen gesehen, einschließlich der Jedi. Deshalb meint Rayvis auch im Trailer, dass Cal Kestis gezeigt werden muss, wieso die Jedi besser tot sein sollten.

Doch trotz ihrer Rivalität haben Rayvis und Cal einige Gemeinsamkeiten. So sind beide einer Spezies angehörig, die fast ausgestorben ist. Während Cal allerdings noch an der Vergangenheit der Jedi klammert, hat Rayvis damit abgeschlossen und seinen Platz in der Welt bereits gefunden.

Wann erscheint Star Wars Jedi: Survivor eigentlich? Bis wir Rayvis kennenlernen, dauert es noch ein wenig. Star Wars Jedi: Survivor wurde vom 17. März auf den 28. April 2023 verschoben. Dann erscheint der Titel für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Wie findet ihr die Gen’dai-Spezies? Passt Rayvis in das Star Wars-Universum?