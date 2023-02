Star Wars: Jedi Survivor stellt uns KI-Begleiter wie God of Wars Atreus an die Seite

Star Wars Jedi: Survivor gibt uns nicht nur einen hilfreichen Droiden an die Seite. Wir werden weite Teile des Spiels wohl auch Begleiter*innen bekommen, die ähnlich funktionieren wie Atreus in den God of War-Spielen. Soll heißen: Wir können sie per Knopfdruck auch zum Kampf animieren und so coole Kombos entfesseln.

Star Wars Jedi: Survivor setzt mehr auf KI-Begleiter wie in God of War und Co.

KI-Begleiter sind natürlich nichts Neues. Nichtsdestotrotz werden sie immer aktiver ins Spielgeschehen eingebunden, wie zum Beispiel die neueren God of War-Spiele mit Atreus zeigen. Der macht durchaus einiges anders als die Konkurrenz und wir können sein Verhalten sogar steuern.

Was genau damit gemeint ist und was daran so cool ist, erklärt mein geschätzer Kollege Hannes hier in dieser Kolumne:

God of War - Meinung: Atreus ist der beste KI-Begleiter, den ich je hatte von Hannes Rossow

So ähnlich auch in Jedi Survivor? Im Gespräch mit IGN erklärt Narrative Technical Designer Joanna Robb, dass wir in Star Wars: Jedi Survivor ebenfalls oft nicht allein unterwegs sind. Begleiter*innen wie Bode Akuna stehen uns zur Seite. Sie helfen uns von selbst, wir können ihnen aber auch Befehle erteilen.

Wie funktioniert das? Es gibt zwar wohl keinen KI-Begleiter, der permanent mit uns unterwegs ist, aber immer wieder Abschnitte, in denen wir Unterstützung bekommen. Das klingt in etwa so, wie es in Horizon Forbidden West war, wo wir auch oft mit NPCs auf Maschinen-Jagd gehen oder Story-Missionen absolvieren.

Auf Knopfdruck: Wenn wir eine gute Gelegenheit erkennen, sollen wir Bode ein Signal geben können. Der rammt einen Gegner dann mit seinem Jetpack und einem "brutalen Dropkick", gefolgt von einer Schock-Granate. Das eröffnet uns wiederum diverse Möglichkeiten.

Oder automatisch: Mit Hilfe der Macht können wir zum Beispiel einen Sondendroiden in eine Gruppe von Gegnern schleudern. Bode schießt dann von allein darauf, was eine große Explosion erzeugt.

Das war noch nicht alles: Es soll sogar eine ganze Menge solcher Interaktionen mit unseren KI-Begleiter*innen geben. Wir müssen sie nur entdecken, sie sollen uns jedenfalls nicht auf dem Silbertablett serviert werden. Das System soll so für freudige Überraschungen sorgen.

Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer zu Star Wars Jedi: Survivor ansehen:

2:08 Star Wars Jedi Survivor-Trailer zeigt nicht nur Gameplay sondern auch Release-Date

Sind andere Companions bereits bekannt? Welche KI-Begleiter*innen uns außer Bode noch im Spiel erwarten, verraten die Menschen hinter Star Wars Jedi: Survivor leider noch nicht. Aber es dürften wohl noch einige weitere illustre Charaktere dazu kommen.

Was haltet ihr von KI-Begleiter*innen ganz allgemein? Welcher ist euer Favorit und freut ihr euch auf die hier?