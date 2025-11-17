Nach Knights of the Old Republic, Jedi Knight & Co: Die erste Star Wars-Open World ist ein echter Spielspaß-Diamant – und jetzt absurd günstig!

Sogar die geizigsten Jawas würden hier zuschlagen: Dieses unterschätzte Star Wars-Open-World-Spiel ist jetzt mit satten 50 Prozent Rabatt lächerlich günstig im Amazon-Angebot verfügbar!

In einer weit, weit entfernten Galaxie startete einst ein vielversprechendes Open-World-Spiel mit einem eher holprigem Auftakt: Technische Probleme und spielerische Schwächen – allen voran ungeliebte und hakelige Stealth-Passagen – bremsten zunächst den Spaß. Doch wie ein Jedi-Padawan, der mit jeder Herausforderung und jedem Misserfolg wächst, wurde der Titel dank haufenweise Updates deutlich verbessert und präsentiert sich heute als echter Spielspaß-Großmeister. Jetzt mehr denn je, denn bei Amazon ist dieses unterschätzte Open-World-Juwel jetzt zum halben Preis im frühen Black-Friday-Angebot zu haben!

Das erste richtige Star Wars-Open-World-Spiel ist jetzt ein absolutes Schnäppchen bei Amazon!

3:57 Star Wars Outlaws gibt euch im neuen Trailer den ultimativen Überblick zum Open-World-Spiel

Autoplay

Als Star Wars Outlaws erstmals in den Händlerregalen von Coruscant auftauchte, begegnete die Community dem Spiel mit Vorsicht. Die Kritik reichte von Bugs über fragwürdige Design-Entscheidungen bis hin zu einer Welt, die noch nicht ganz so lebendig wirkte, wie viele es erwartet hatten.

Doch Ubisoft hörte genau hin – und legte gehörig nach. Eine ganze Reihe von Updates hat das Spiel inzwischen auf Vordermann gebracht: schlauere Gegner, mehr spielerische Freiheiten und zahlreiche Verbesserungen im Detail, die das Spiel endlich zu dem gemacht haben, was es von Anfang an hätte sein sollen.

Heute läuft Outlaws so geschmeidig wie der Millennium Falke im Hyperraum. Viele, die den Titel schon abgeschrieben hatten, geben ihm nun eine zweite Chance – und werden mit einem weitläufigen Star-Wars-Abenteuer belohnt, das ihnen noch lange im Gedächtnis bleibt.

Ein echter Geheimtipp – und nicht nur für Star Wars-Fans interessant

Auch ich hatte Star Wars Outlaws anfangs ebenfalls schon gedanklich abgehakt. Aber das Spiel hat mit zahllosen Patches eine wahre 180°-Drehung hingelegt und außerdem weicht es deutlich ab von der ausgelutschten Ubisoft-Formel: Die Nebenquests fühlen sich nicht wie lästige Pflichtaufgaben an, sondern sind abwechslungsreich und bringen Dynamik in die offene Welt.

Jede Mission erzählt eine kleine eigene Geschichte, führt euch an neue Orte und motiviert zum Weiterspielen – ganz ohne das übliche „Checklisten“-Gefühl, das euch bei so vielen Open-World-Spielen aus dem Hause Ubisoft gerne mal beschleicht.

24:56 Star Wars Outlaws - Test-Video zu Ubisofts Open-World-Abenteuer

Die Geschichte rund um Kay Vess packt euch direkt: eine liebenswert-chaotische Protagonistin mit großen Zielen, Ecken, Kanten und einem Herzen am richtigen Fleck, während sie versucht, sich in der gefährlichen Unterwelt des Outer Rims einen Namen zu machen.

Auch eure Entscheidungen spielen hier eine echte Rolle. Ob ihr einem Syndikat unter die Arme greift oder euch mit den Falschen anlegt – alles hat Konsequenzen, manchmal sogar überraschend deutliche. Und langweilig wird es ohnehin nicht: Ihr schmuggelt Waren, sabotiert imperiale Festungen, jagt Kopfgelder und entdeckt ständig neue Möglichkeiten, euch auf den frei erkundbaren Planeten auszutoben.

Ein weiterer Pluspunkt: keine störenden Ladebildschirme. Ihr wechselt nahtlos zwischen den Welten, steigt ins Schiff und hebt einfach ab – ohne Wartepausen. Und wer viel Wert auf kosmetische Details legt, kommt hier ebenfalls auf seine Kosten: Euer Raumschiff, eure Ausrüstung und sogar euer kleiner Merqaal-Begleiter Nix lassen sich nach Lust und Laune anpassen.

Im Black-Friday-Angebot zum halben Preis einfach ein Must-Have

Unterm Strich zeigt Star Wars Outlaws heute, wie viel Potenzial in einem Spiel steckt, wenn Entwickler dranbleiben und wirklich auf ihre Community hören. Aus einem wackligen Start ist ein lebendiges, atmosphärisches Abenteuer geworden, das euch quer durch die Galaxis jagt und dabei ständig neue Geschichten erzählt. Wenn ihr Lust auf ein offenes Star-Wars-Erlebnis habt, das Herz, Humor und Freiheit unter einen Helm bringt, dann ist jetzt der perfekte Moment, um einzusteigen.

Noch mehr Spiele-Angebote beim Amazon Black Friday:

Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die spannendsten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die besten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!