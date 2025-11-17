PS5-Spiele im Amazon Black Friday Sale: Von Battlefield 6 bis Borderlands 4 – Diese 12 Top-Angebote laufen schon!

Bei Amazon gibt es jetzt schon viele PS5-Spiele im Black Friday-Angebot, manche Top-Deals sind jedoch nicht leicht zu finden.

Offiziell beginnt der Amazon Black Friday Sale zwar erst am 20. November, bei den PS5-Spielen hat der Händler aber schon viele Angebote gestartet – teils aus eigenem Antrieb und teils, um mit der Konkurrenz mitzuziehen. Leider hat Amazon es bislang nicht geschafft, eine ordentliche Übersicht für die Deals zu erstellen (weshalb ihr euch unbedingt unsere Liste unten ansehen solltet!), zumindest einen Teil von ihnen findet ihr aber hier:

Denkt dabei daran: Manchmal werden euch auf der Amazon-Übersicht Spiele nur in der Xbox- oder Switch-Version angezeigt, obwohl ihr sie auch für PS5 günstiger bekommt! Den Überblick über alle frühen Black-Friday-Angebote bei Amazon findet ihr übrigens hier:

12 Highlights: PS5-Spiele jetzt im Amazon Black-Friday-Angebot schnappen!

17:36 Battlefield 6 ist das Multiplayer-Comeback, das wir uns gewünscht haben!

Autoplay

Damit ihr angesichts der momentan noch chaotischen Situation bei Amazon nicht das Beste verpasst, haben wir euch direkt hier zwölf Highlights aus den aktuellen PS5-Angeboten herausgesucht, wobei wir uns vor allem auf Titel aus 2025 konzentriert haben. Die Rabattangaben beziehen sich dabei zur besseren Vergleichbarkeit auf den aktuellen Normalpreis der Spiele im PlayStation Store, auch wenn Amazon teils andere Vergleichspreise verwendet:

Spiele aus 2025:

Spiele aus 2024:

Beachtet dabei bitte, dass Preise sich jederzeit ändern oder Deals verschwinden können. Das gilt insbesondere für diejenigen Angebote, bei denen Amazon nur mit der Konkurrenz mitgezogen ist.

Black Friday 2025: Weitere PS5-Angebote kommen bald!

Die großen PS5-Exklusivspiele wie Marvel's Spider-Man 2 fehlen momentan noch im Amazon Black Friday Sale, könnten aber noch folgen, wenn Sony mit dem eigenen Sale den Startschuss gibt.

Wir erwarten übrigens, dass es zum offiziellen Black-Friday-Start bei Amazon am Donnerstag noch viele weitere PS5-Spiele günstiger geben wird. Die großen First-Party-Spiele für PS5, die momentan noch größtenteils fehlen, könnten sogar noch etwas später zum Sale dazustoßen, da Amazon hier traditionell auf den Startschuss von Sony wartet. Sobald die Deals gestartet sind, werdet ihr sie vermutlich hier finden:

Natürlich werden wir euch auch in den kommenden zwei Wochen weiterhin über die besten Black-Friday-Angebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung auf dem Laufenden halten. Ihr findet sie stets auf unserer GamePro-Deal-Übersicht sowie direkt hier: