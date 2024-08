Star Wars Outlaws: So funktioniert das Ruf-System mit den vier Fraktionen im Spiel und das sind die Auswirkungen

Star Wars Outlaws-Heldin Kay bekommt es mit vier Fraktionen zu tun, bei denen sie einen Ruf hat.

Es dauert jetzt gar nicht mehr so lange, bis Star Wars Outlaws endlich erscheint. Das bedeutet unter anderem, dass wir auch immer mehr Informationen und Details zum Spiel verraten bekommen. Zum Beispiel haben uns im Rahmen der großen GamePro-Preview zu Star Wars Outlaws in einem Interview Fredrik Thylander, der Lead Gameplay Designer und Samuel De Vos, der Lead Concept Artist erklärt, wie genau das Reputationssystem im neuen Open World-Spiel von Ubisoft funktioniert.

Der Ruf bei Fraktionen beeinflusst nicht das Ende des Spiels, aber richtig viel davor

Es gibt kein gutes oder schlechtes Ende: Die Story von Star Wars Outlaws läuft immer auf ein- und dasselbe Finale der Geschichte hinaus. Es gibt also keine alternativen Enden und auch keinen klassisch "guten" oder "bösen" Pfad oder verschiedene Variationen des Endes, wie das zum Beispiel in Baldur's Gate 3 auf die Spitze getrieben wird.

8:40 Wird Star Wars Outlaws eine Nummer zu sicher?

Aber alles davor ändert sich: Tun wir einer Fraktion einen Gefallen, können wir es uns mit einer anderen verscherzen. Immerhin liegen diese Verbrechersyndikate nicht selten im Clinch miteinander. Das wirkt sich dann darauf aus, wo wir unbehelligt hingehen können, wo wir was kaufen können und ob uns bestimmte Quests überhaupt zur Verfügung stehen. Es gibt Gebiete, die von einem Syndikat kontrolliert werden und die dann das Feuer eröffnen, wenn sie uns nicht leiden können.

"Das Reputationssystem beeinflusst nicht das Ende, sondern die Geschichte, wie man das Spiel spielt, zum Beispiel, wohin man gehen kann, ohne erschossen zu werden, von wem man Missionen annehmen kann, zu welchen Händlern man Zugang hat und dann wiederum, zu welcher Ausrüstung man Zugang hat."

Man kann es nicht allen recht machen: Ihr könnt es zwar versuchen, es wird aber nicht klappen. Um euch bei einer Fraktion einzuschleimen, müsst ihr eine andere womöglich verraten. Die wird euch danach dann natürlich nicht mehr sonderlich wohlgesonnen sein und das ist eine Tatsache, mit der ihr dann wohl oder übel leben müsst. Es hängt also ganz von euren persönlichen Vorlieben ab.

"Man kann versuchen, sich mit so vielen Funktionen wie möglich gut zu stellen, aber man wird immer wieder vor die Wahl gestellt, eine Fraktion zu verraten, um die andere zu beschwichtigen und so weiter."

Wie gut euer Ruf bei einem der Syndikate ist, wird euch übrigens ganz übersichtlich in fünf Graden angezeigt: neutral, gut/schlecht, sehr gut/sehr schlecht. Ihr wisst also immer ganz genau, ob ihr es euch mit einer Fraktion schon verscherzt habt.

Wann und wo erscheint Star Wars Outlaws? Am 30. Oktober erscheint das neue Spiel von Ubisoft und Massive Entertainment, und zwar für den PC, die PS5 und die Xbox Series S/X. Das heißt, dass die Last Gen-Konsolen PS4 und Xbox One leer ausgehen und auch Nintendo Switch-Besitzer*innen keine Gelegenheit bekommen, sich mit Kay und Nix ins Abenteuer zu stürzen.

Wie gefällt euch das Reputationssystem und was würdet ihr euch im Hinblick auf die Syndikate und euren Ruf sonst noch so wünschen?