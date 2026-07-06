"Mein Laden hat einen Fehler gemacht": Pokémon TCG-Fan entdeckt Mew-Karte, die knapp 100 Euro wert ist, für einen lumpigen Zehner und schlägt sofort zu

Entweder da war jemand großzügig oder die Karte war falsch ausgezeichnet (Bildquelle: Reddit, Lanternofearth).

Ein Fan des Pokémon-Sammelkartenspiels überschreibt seinen Post mit den Worten: "Also mein lokaler Laden hat einen Fehler gemacht". Das Bild darunter spricht für sich, denn da ist eine Karte zu sehen, die ein 10 Dollar-Preisschild trägt (umgerechnet nicht mal ganz 9 Euro). Wer das Exemplar kennt, weiß sofort, wo da der Fehler liegt.

Pokémon TCG-Fan staubt Mew-Karte supergünstig ab

Bei der gezeigten Karte handelt es sich um ein Shining Mew aus Schimmernde Legenden und die Vermutung liegt nahe, dass da einfach eine "0" vergessen wurde – denn dann würde der Preis wesentlich besser zum Wert der Karte passen.

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Auch User killerofprizes merkt in den Kommentaren an: "Das sollte wahrscheinlich '100' heißen." Darauf antwortet Lanternofearth, der Glückspilz, der das Exemplar abgestaubt hat, mit: "Vielleicht. Aber von mir wurden 10 Dollar verlangt."

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Möglich wäre aber natürlich auch einfach, dass sich jemand nicht allzu gut auskannte. Je nach Zustand erzielt die Karte im Schnitt aktuell Preise um die 100 Euro. Mit einem hohen Grading (offizielle Zustandsbewertung) kann es natürlich in einzelnen Fällen noch um ein Vielfaches mehr sein.

Das Exemplar, das Lanternofearth abgestaubt hat, würde jedoch sicherlich keine PSA-9 oder -10 Bewertung erhalten. Der Fan schätzt den Zustand eher als "LP" (steht für "Lightly Played") ein. Also eine Karte, die "vorsichtig" oder "leicht" bespielt wurde und nicht ihr ganzes Leben in einer Schutzhülle verbracht hat. Aber selbst solche Karten werden in einigen Fällen für knapp 100 Euro auf Cardmarket angeboten, beziehungsweise wurden auf eBay zu den Preisen verkauft.

Karten ohne Grading, die in ziemlich makellosem Zustand sind, wechseln dann des Öfteren sogar für 130 bis 150 Euro die Hand. "Ich habe eine für 43 Dollar bekommen, als der Marktwert 110 Dollar war. Ich denke, manche Läden realisieren nicht, was sie wert sind", berichtet User AnxiousNorth4234. Lanternofearth will Mew aber ohnehin in seiner persönlichen Sammlung behalten und nicht weiterverkaufen.

Andere freuen sich für den User oder reagieren neidisch. User Dowy hat aber noch eine ganz andere Anmerkung, bei der man nicht mehr wegsehen kann, wenn man sie einmal bemerkt hat: Durch die Perspektive wirken der eine Oberschenkel und der Bauch von Mew zusammen wie ein "Front-Popo". Na, seht ihr es auch?

Habt ihr auch schon mal davon profitiert, dass ein Gebrauchtwarenladen nicht wusste, was seine Schätze wert sind oder falsch ausgezeichnet hat?