'Hab den Tag fünfmal neu gestartet': Stardew Valley-Fans verzweifeln beim Eierfest nach Update 1.6 an Abigail

Abigail hat nach Update 1.6 beim Eierfestival noch mehr zum Lachen.

An jedem 13. Frühlingstag findet in Stardew Valley seit jeher das Eierfest statt. Dieses Festival ist ganz eindeutig die Sterntautaler Variante von Ostern, denn es geht dabei darum, die kleinen bunten Eier zu suchen.

Dabei ist Geschwindigkeit entscheidend, denn wer in der vorgegebenen Zeit die meisten Eier findet, gewinnt. Vor allem Konkurrentin Abigail ist dabei nicht leicht zu schlagen – und seit Update 1.6 lässt sie selbst erfahrene Farmer*innen im zweiten Jahr locker hinter sich. Fans verwünschen sie daher auf Reddit.

'Fünfmal neu gestartet, um die Cheaterin zu schlagen': Fans teilen ihre Erfahrungen

Um Abigail bei der Eiersuche zu schlagen, sind neun gefundene Eier notwendig. Um diese in Pelican Town einzusammeln, stehen uns gerade mal 50 Sekunden Echtzeit zur Verfügung, also in etwa fünfeinhalb Sekunden pro Ei.

Wer also erfolgreich sein will, ist gut beraten, die Fundorte der bunten Suchobjekte auswendig zu lernen. So mancher Fan hatte die bereits im Kopf, nach Update 1.6 aber im zweiten Jahr eine böse Überraschung erlebt. Reddit-User DippyDerps fasst zusammen:

Ich habe die Eierjagd in Jahr zwei verloren, weil ich nicht erwartet habe, dass die Eier an anderen Orten platziert sind als im ersten Jahr.

Das hat sich nämlich erst mit dem neuen Patch geändert. Der Kommentar findet sich unter einem Post von Reddit-User Operetta_, der beklagt:

Bin ich die einzige Person, die den Tag fünfmal neu gestartet hat, NUR um diese TOTALE SCHUMMLERIN bei der Eierjagd zu schlagen?

Darunter ist das Bild von Abigail zu sehen. Ob die wohl tatsächlich das offizielle Cheat-Sheet zum Update von Entwickler Eric "Concerned Ape" Barone bekommen hat? Dass die Dorfbewohnerin schummelt, geht auch aus folgendem Kommentar hervor:

Einmal habe ich während des ganzen Events vor ihr gestanden, sodass sie sich nicht bewegen konnte und die wirklichen Kinder eine Chance haben würden. Sie hat trotzdem gewonnen.

Abigail hat im zweiten Jahr noch weitere Fans abgehängt, wie ihr den Kommentaren entnehmen könnt. Manche User finden aber auch, es sei gar nicht so schwierig, genug Eier für den Sieg zu ergattern, schließlich gebe es mehr als nur die neun Stück.

Stardew Valley Eierfest: Map für Jahr 2 und mehr zum Festival

Die Community war seit Update 1.6 nicht untätig. Ein Reddit-User hat nämlich bereits eine Karte für Jahr zwei erstellt und sich eine mögliche Route überlegt. Ihr findet sie in diesem Post, falls ihr noch besser schummeln möchtet als Abigail.

Alle wichtigen Termine wie Festivals findet ihr in unserem großen Übersichtskalender:

Um das Festival zu starten, müsst ihr übrigens am 13. Frühlingstag zwischen 9 und 14 Uhr nach Pelican Town kommen. Im Festival-Shop könnt ihr wie immer besondere Items kaufen. Besonders empfehlen sich die Erdbeersamen, die ihr gut zu Geld machen könnt. Aber es gibt beispielsweise auch eine dekorative Flamingo-Statue oder einen süßen rosa Plüschhasen.

Gewinnt ihr das Fest, bekommt ihr im ersten Jahr einen hübschen Strohhut als Preis, gewinnt ihr noch mal, gibt's in den Folgejahren Preistickets, mit denen ihr euch für einen vorgegebenen Betrag was im Shop aussuchen könnt.

Hat die Änderung euch auch auf dem falschen Fuß erwischt?