Stardew Valley-Kalender: Alle Jahreszeiten mit Festivals, Geburtstagen und Sammel-Saisons im Überblick

Hier bekommt ihr eine Übersicht über alle wichtigen Termine in Stardew Valley: Geburtstage, Festivals und Events, also Sammel-Termine für Lachsbeeren und Co., samt neuer Festivals mit Update 1.6.