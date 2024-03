Stardew Valley Brettspiel: Jetzt könnt ihr es euch auch in Deutschland bei Amazon schnappen!

Das Stardew Valley Brettspiel ist in Deutschland nie offiziell erschienen, bei Amazon bekommt ihr es jetzt trotzdem zu einem vernünftigen Preis.

Habt ihr mitbekommen, dass es bereits seit Jahren eine Brettspiel-Umsetzung von Stardew Valley gibt? Nein? Kein Wunder, denn das Koop-Spiel ist leider nie auf Deutsch erschienen. Bis heute könnt ihr es euch hierzulande nur bei einer Handvoll Händlern in der englischen Version sichern. Zu diesen wenigen auserwählten Shops gehört momentan auch Amazon:

Der Preis liegt hier aktuell bei 64,69€. Dafür, dass das Brettspiel recht umfangreich ist, ist das ein moderater Preis, zumal der Versand trotz Import aus dem UK kostenlos ist. Falls ihr euch vor der englischsprachigen Anleitung des recht komplexen Spiels fürchtet, findet ihr online übrigens deutsche Fan-Übersetzungen, die euch unter die Arme greifen.

Das Stardew Valley Brettspiel ist nicht zum ersten Mal in Deutschland auf Amazon verfügbar. Es war aber zwischendurch immer mal wieder ausverkauft oder nur zu deutlich überhöhten Preisen bestellbar. Ende letzten Jahres beispielsweise war es laut Vergleichsplattformen hierzulande zeitweise nur für deutlich über 100€ zu bekommen! Es ist also keine schlechte Idee, es sich jetzt zu einem vernünftigen Preis zu sichern.

Worum geht’s im Stardew Valley Brettspiel?

Thematisch bleibt das Stardew Valley Brettspiel eng an der Vorlage, spielerisch ist es aber recht komplex.

Wie in der Videospiel-Vorlage habt ihr auch im Stardew Valley Brettspiel den in einem idyllischen kleinen Dorf gelegenen Bauernhof eures Großvaters geerbt. Eure Aufgabe ist es nicht nur, dem Hof wieder zu altem Glanz zu verhelfen, sondern auch das Dorf vor der Joja Corporation zu retten, welche die Magie des Stardew Valley zerstören will.

Um das Dorf gedeihen zu lassen, baut ihr Pflanzen an, züchtet Tiere, geht angeln, erforscht die alte Mine, verschafft eurer Farm und dem Gemeindezentrum mit den gesammelten Ressourcen allerlei Upgrades und tut euch natürlich mit den freundlichen Dorfbewohnern zusammen. Ihr könnt sogar heiraten. Im Spielverlauf wechseln die Jahreszeiten, was euch immer wieder vor neue Herausforderungen stellt.

Ihr könnt allein oder im Koop mit bis zu vier Spieler*innen spielen. Je mehr ihr seid, desto komplexer und länger wird das Spiel. Ihr solltet mit circa 45 Spielminuten pro Spieler*in rechnen. Die Altersempfehlung für Stardew Valley lautet übrigens 14+, was schon zeigt, dass ihr es hier mit keinem ganz simplen Spiel zu tun habt.

Weitere spannende Spiele, interessante Neuerscheinungen und günstige Angebote findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: