'Sorry, aber man kann WAS?!' – Stardew Valley-Fan entdeckt nach langer Zeit Gießkannen-Mechanik im Spiel, die die Wenigsten kennen

Die Entdeckung von Reddit-User TourmalineSun ist nicht neu, könnte jedoch trotzdem einigen von euch die Augen öffnen und mühsame Laufwege auf der Farm ersparen.

Stardew Valley beweist an jeder Ecke und Kante, wie viel Liebe ConcernedApe aka Eric Barone in das Spiel gesteckt hat. Das merken wir an neuen Updates, wie als das Update 1.6 euch zum Beispiel zum ersten Mal ermöglicht hat, endlich Mayonnaise aus dem Glas trinken zu können. Aber auch andere Funktionen sind so klein, dass sie jahrelang unentdeckt bleiben.

Fan füllt Gießkanne an einem ungewohnten, aber sinnvollen Ort auf

Und zwar sprechen wir hier von der Erfahrung von Reddit-User TourmalineSun, der oder die den folgenden Beitrag mit der Community teilt:

Übersetzt schreibt TourmalineSun, dass er oder sie gerade erst gelernt habe, dass sich die Gießkanne auch im hauseigenen Waschbecken in der Küche auffüllen lässt. TourmalineSun hatte eines Tages plötzlich die Idee und war dann erstaunt, als es tatsächlich geklappt hat. Die langen Gehwege zu den anderen Wasserquellen auf der Farm müssten von nun an der Vergangenheit angehören.

Den Reaktionen in den Kommentaren nach zu urteilen ist TourmalineSun nicht die einzige Person, die gerade erst kürzlich von dem kleinen, aber feinen Trick erfahren hat. Redditor 48Dragon wäre auch nach 800 Spielstunden nie auf die Idee gekommen. Von überraschten Ausrufen bis hin zu Danksagungen finden wir positiven Zuspruch.

Andere Mitglieder der Stardew-Valley-Community auf Reddit fügen der Information hinzu, dass sich die Gießkanne tatsächlich an den meisten Wasserquellen auffüllen lässt. Davon ausgenommen sei lediglich der Stall, obwohl sich in dessen Innenbereich ein Wassertank befindet. Dieses Wasser ist wohl nur für eure Stall-Tiere gedacht.

Weiter dürfen natürlich auch die Kommentare nicht fehlen, die das ganze mit einer Prise Humor sehen. So berichtet MidnightArticuno vom merkwürdigen Gefühl, wenn er oder sie die Gießkanne im Meer auffüllt: „Oh, tut mir Leid, aber lass mich doch kurz meine Farm zerstören, indem ich die Erde salze.“

Was habt ihr erst nach einiger Spielzeit in Stardew Valley so alles entdeckt?