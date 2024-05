'Auf meiner Farm leben 8 Dorfbewohner': Stardew Valley-Fan holt ohne Mods das halbe Dorf auf seinen Hof

Sam ist scheinbar noch nicht auf dieser Farm eingezogen.

In Stardew Valley sind wir auf unserer Farm in der Regel erst mal ziemlich einsam. Die liegt nämlich ein ganzes Stück außerhalb von Pelican Town, wo sich die Dorfbewohner*innen tummeln.

Wer ordentlich flirtet, kann einen der Singles überzeugen, mit auf den Hof zu ziehen. Aber bei dieser einen Person bleibt es dann normalerweise auch. Ein Fan zeigt allerdings seine Farm, die fast schon ein eigenes kleines Dorf ist. Dort leben gleich mehrere NPCs.

Auf dieser Stardew Valley-Farm ist ordentlich was los

Reddit-User WLOR schreibt in seinem Post:

Auf meiner Farm leben 8 Dorfbewohner (komplett Vanilla).

"Vanilla" bedeutet so viel wie "ohne Mods". Auf dem Screenshot dazu ist eine hübsch arrangierte Farm mit sieben Häuschen und sechs NPCs aus Pelican Town zu sehen. Möglicherweise verstecken sich zwei weitere Charaktere außerhalb des Sichtfelds.

So oder so macht der Fan hier dem eigentlichen Dorf Konkurrenz. In dem Örtchen dürfte es jetzt um einiges ruhiger sein. Zugegeben, ganz die Hälfte der Bewohner*innen hat der Fan nicht auf seine Farm gelockt, aber immerhin fast alle Singles.

Wie ist das möglich?

"Wie bekommt man sie dazu einzuziehen?", will eine Person wissen. Auch andere fragen sich das. WLOR verrät zwar sein Geheimnis nicht, aber es gibt doch eine naheliegende Erklärung dafür: Bei den NPCs, die zu sehen sind, handelt es sich um Haley, Abigail, Maru, Alex, Emily und Elliott – allesamt Charaktere, mit denen Romanzen möglich sind, und hier liegt der Knackpunkt.

Die Häuschen, vor denen sie stehen, sind Multiplayer-Hütten. Das bedeutet, dass alle Dorfbewohner*innen, die hier anwesend sind, mit Spielercharakteren verheiratet sind.

Also hat der Fan wohl entweder mit anderen Personen zusammengespielt, die eine Beziehung mit je einem NPC angefangen haben oder WLOR hat selbst mehrere Accounts, extra um sein eigenes kleines Dorf aufzubauen. Seit Update 1.6 können nämlich bis zu acht Personen auf PC gemeinsam im Koop zocken.

Auch andere Fans schätzen die Vorzüge von Multiplayer-Höfen. So berichtet ein Community-Mitglied beispielsweise: "Für meinem alten Bauernhof habe ich letztendlich drei weitere Accounts eingerichtet, damit ich mehr Keller habe und in leeren Häusern viele Fässer gelagert werden können."

Eine andere Person erzählt: "Mein Kumpel hat Alex geheiratet und ich Elliott, damit wir jeden Morgen zum Ehemann des anderen "hi" sagen konnten."

In diesen Farm-Alternativen ist auf eurem Hof was los

Extra Accounts anzulegen ist allerdings natürlich ein wenig umständlich. Falls es euch in manchen Farm Spielen auf eurem Bauernhof im Singleplayer zu einsam ist, gibt es auch Alternativen, bei denen rund um euch herum mehr los ist: In Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom lebt ihr beispielsweise in einer wuseligen WG.

Auch in Roots of Pacha seid ihr nicht alleine weit ab vom Schuss. Hier könnt ihr euch das Spiel im Trailer anschauen:

3:01 Roots of Pacha - Das Steinzeit-Stardew Valley hat endlich einen Release-Termin

In dem Setting mit Steinzeit-Flair lebt ihr nämlich inmitten eures Clans, zu Beginn im Haus eurer Zieh-Großeltern, später in einer eigenen Hütte. Doch auch diese könnt ihr direkt zwischen den anderen bauen, sodass ihr rundherum ständig viele andere Bewohner*innen, samt Singles treffen könnt.

Habt ihr auch schon die Vorzüge einer Multiplayer Farm genossen und wenn, was gefällt euch daran am besten?