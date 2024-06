‘Ich habe das Spiel laufen gelassen, während ich geschlafen habe‘: Stardew Valley-Fan pausiert vermeintlich das Spiel, verschläft aus Versehen eine komplette Jahreszeit

Da staunt Pierre wie wir nicht schlecht, wenn manche Farmer*innen einfach tage-, monate- oder sogar jahrelang nicht in seinem Laden auftauchen. Unter manchen Umständen kann Stardew Valley nämlich theoretisch unendlich lange weiterlaufen.

In der Zwischenzeit werdet ihr wahrscheinlich mitbekommen haben, dass Stardew Valley ein lockeres Spiel ist, bei dem ihr eure Farm bewirtschaften oder euch mit den Bewohner*innen von Pelican Town anfreunden könnt. Wir lassen an der Stelle die stressigen Besuche in den Minen mal bewusst aussen vor. Jedenfalls kann das Spiel wohl so gemütlich werden, dass manche Personen beim Zocken einschlafen, wie zum Beispiel Reddit-User*in “chooseauser_namee“.

Spieler*in verschläft beim Zocken von Stardew Valley komplette Jahreszeit

“chooseauser_namee“ wurde beim Zocken von Stardew Valley wohl eines Nachts so müde, dass er oder sie ein kleines Nickerchen machen wollte. Anstatt das Spiel zu schließen, hat “chooseauser_namee“ das Spiel pausiert und sich hingelegt. Blöderweise war das Spiel wohl doch nicht pausiert worden, denn die Zeit lief einfach weiter.

“chooseauser_namee“ ist im Sommer eingeschlafen und erst aufgewacht, als es bereits Winter war und dadurch nichts vom Herbst erlebt.

Im ersten Augenblick ist die Community wie auch wir darüber verwundert. Wenn ihr Stardew Valley gespielt habt, dann dürftet ihr die Übersicht am Ende des Tages kennen. Die zeigt euch, wieviel Geld ihr verdient habt sowie eure eventuellen Level-Ups.

Das Wichtige an der Übersicht: Die müsst ihr per Tastendruck bestätigen, damit das Spiel speichert und mit dem nächsten Tag fortfährt.

Die Übersicht erscheint jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen, welche die Spieler*innen meistens erfüllen und deswegen wahrscheinlich auch täglich sehen. Um den Tagesabschluss-Bildschirm zu sehen, müsst ihr eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt haben:

Etwas verkauft haben Eine Fähigkeit hochgelevelt haben Den Multiplayer-Modus spielen

“Thick_Suggestion_“ spricht deswegen eine Empfehlung für müde Farmer*innen aus: Am Anfang eines Tages einfach eine Kleinigkeit in die Versandkiste werfen, auch wenn es sich dabei um Müll handelt. Dies ist schon genug, um am Ende eines Tages den Übersichtsbildschirm auszulösen, der das Spiel im Falle eines Nickerchens pausieren würde. Woher “Thick_Suggestion_“ das weiß? Eigene Erfahrungen…

“chooseauser_namee“ und “Thick_Suggestion_“ sind nicht die einzigen Farmer*innen, die gerne Mal Tage, Monate oder gar Jahre in Stardew Valley verschlafen. In den Kommentaren erfahren wir davon, dass “grxxn_tea“ ganze zwei Jahre verpasst hat!

Die Auswirkungen waren deutlich spürbar: “grxxn_tea“ hatte nur noch schlappe 1900 Gold, die Beziehungen zu den Dorfbewohner*innen und dem eigenen Ehemann hatten sich deutlich verschlechtert und die Farm war überwuchert worden. Autsch.

Wie steht es um die Farm von “chooseauser_namee“?

“chooseauser_namee“ teilt einige Bilder der Farm, die ihr euch hier anschauen könnt:

Abgesehen über die Qualität der Fotos und den schwarzen Streifen auf dem Bildschirm sorgt sich die Community über das Wohlbefinden der Hühner im dritten Bild. “chooseauser_namee“ erzählt, dass sie die ganze Zeit innerhalb der Scheune verbracht haben und spricht zugleich die Verwunderung über deren kontinuierliche Eierproduktion aus. Obwohl ihr Gemüt alles andere als zufrieden sei, haben sie dennoch weiter fleißig Eier gelegt.

Der Schaden hält sich also zum Glück in Grenzen, auch wenn eine verpasste Jahreszeit in Stardew Valley dennoch ärgerlich ist.

