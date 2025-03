Stardew Valley hat eine geheime Animation im Startbildschirm: "Ich hab ca. 2000 Stunden im Spiel und sie nie gesehen!"

Stardew Valley steckt voller kleiner Geheimnisse und Easter-Eggs, aber das, worum es hier geht, kennen viele gar nicht.

Stardew Valley-Fans wie ich drücken jedes Mal beim Start des Spiels auf das schlafende Wesen im Concerned Ape-Logo. Normalerweise öffnet es daraufhin erschrocken seine Augen und das Spiel geht los. Es gibt aber auch noch eine spezielle, geheime Animation, die offenbar äußerst selten zu sehen ist.

Darum geht's: Wie oben beschrieben gibt es nicht nur die Möglichkeit, dass das lila Wesen einfach nur seine Augen öffnet, sondern noch eine Geheim-Animation im Stardew Valley-Startbildschirm. Die äußert sich durch umherfliegende Blätter, einen grünen Look und sieht folgendermaßen aus:

Das sorgt für Verwunderung bei dem Urheber des Reddit-Posts und er fragt, wie er dieses Event wohl getriggert haben könnte.

Die Erklärung vieler anderer User lautet: Es handelt sich dabei um ein komplett zufälliges Ereignis. Ab und zu passiert das eben, wenn man immer mal wieder auf das Logo klickt.

Aber wie häufig kommt das vor? Viele Fans wollen wissen, wie wohl ihre Chancen stehen, diese Animation auch einmal zu Gesicht zu bekommen. Darüber herrscht allerdings enorme Uneinigkeit.

Diese Person hier hat das Ganze offenbar schon sehr oft gesehen:

"Fühlt sich an, als wäre es alle 20 Spiele-Öffnungen oder so. Ich spiele dieses Spiel viiiiel zu viel und das scheint für mich so die Baseline zu sein."