Kurioser Bug: Stardew Valley-Glückspilz fängt 999 Hummer auf einen Schlag und ist jetzt reich

Elliot würde sich sicher über die Unmengen an Hummer freuen.

Am 5. November ist Version 1.6 von Stardew Valley auch für Konsolen und Mobilgeräte erschienen. Auf dem PC steht das Update schon seit ein paar Monaten zur Verfügung. Gleichzeitig gab es aber auch auf dem PC ein kleines Update auf die Version 1.6.9. Offenbar hat sich dabei allerdings auch ein kurioser Fehler eingeschlichen, der einem glücklichen Spieler zu unverhofftem Reichtum verholfen hat.

Ein kleiner Bug beschert 999 Hummer

Auf der Social-Media-Plattform X hat der User Edgar J. Gómez am Release-Tag der Konsolenversionen einen Post abgesetzt. Laut eigener Aussage hat er am selben Tag auf die neueste Version des Spiels aktualisiert. In der Folge ging er zu einer seiner Krabbenreusen, um einen dort gefangenen Hummer zu holen.

Sein Inventar war allerdings voll, also musste er erst ein bisschen Platz schaffen. Als er den Hummer dann aufnahm, landeten plötzlich gleich 999 Stück davon in seinem Inventar. Da der Spieler offenbar den Beruf Fischer gewählt hat, sind diese Hummer mal eben 186.813 G wert. Ein kleines Vermögen!

Den entsprechenden Post könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

In seinem Post verlinkt Gómez auch direkt ConcernedApe, den Solo-Entwickler von Stardew Valley. Der bedankt sich für den Bericht und verspricht, dass er sich das Problem anschauen wird. Sollte es ein größerer Bug sein, dürfte ein baldiger Fix also schon auf dem Weg sein.

In den Kommentaren gibt es natürlich viele User, die wünschten, Gómez hätte es nicht direkt dem Entwickler verraten. Immerhin lässt sich mit dem Bug eine Menge Geld in kurzer Zeit verdienen. Dabei ist allerdings unklar, ob sich der Bug einfach reproduzieren lässt.

1:00 Cattle Country: Den Mix aus Stardew Valley & Red Dead Redemption könnt ihr jetzt in der Demo testen

Autoplay

Auf lange Sicht ist es zudem kaum wünschenswert, solche Exploits im Spiel zu haben. Die teuersten Upgrades und Items sind ja gerade deshalb so wertvoll, weil man eben lange spielen muss, um sie freizuschalten. Der Spaß, mit nahezu unendlichem Budget zu spielen, kann sich dagegen ziemlich schnell abnutzen.

Wie gefällt euch das neueste Update von Stardew Valley?