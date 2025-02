Stardew Valley-Spielerin will im Spiel nur Hochzeit feiern, aber kein einziger Gast taucht auf - und niemand kann sich erklären, warum

Stardew Valley-Hochzeiten sollten eigentlich ein Quell der Freude sein, das war aber hier nicht der Fall...

Stardew Valley bietet euch nicht nur die Gelegenheit, ein ruhiges Leben auf dem Bauernhof zu führen, sondern ihr könnt euch auch mit den Dorfbewohner*innen anfreunden und einige von ihnen sogar heiraten. Normalerweise taucht dann die komplette Community bei der Zeremonie auf und ihr feiert ein rauschendes Hochzeitsfest – normalerweise. Aber dieser Spielerin hier ist es ganz anders ergangen.

Stardew Valley-Fan muss ganz alleine Hochzeit feiern, nur Bürgermeister Lewis ist da

Darum geht's: In Stardew Valley finden regelmäßig diverse größere und kleinere Feste statt. Ihr selbst könnt ebenfalls eines ausrichten, und zwar eine Hochzeit, wenn ihr eure Angebetete oder euren Angebeteten heiratet. Das Ganze ist in der Regel eine nette, ziemlich herzliche Angelegenheit und ein echter Höhepunkt.

Falls ihr Stardew Valley schon in- und auswendig kennt und alle Hochzeiten erlebt habt:

1:00 Cattle Country: Den Mix aus Stardew Valley & Red Dead Redemption könnt ihr jetzt in der Demo testen

Autoplay

Aber nicht in diesem Fall: Die Stardew Valley-Spielerin und Reddit-User Cornputer90 hatte echtes Pech. Zu ihrer Hochzeit mit Maru ist einfach kein einziger Gast aufgetaucht. Außer Bürgermeister Lewis, der als Ersatz für einen Pfarrer oder Standesbeamten dient, ist einfach niemand gekommen. Zum Glück hat nicht auch noch die Braut kalte Füße bekommen.

Hier könnt ihr euch den traurigen Anblick ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Woran liegt's? Das weiß niemand so genau. Die Stardew Valley-Community auf Reddit rätselt zwar fleißig, konnte aber bisher noch keinen richtigen Grund für das Debakel ausmachen. Einladungen müssen nicht verschickt werden, das kann es also schon einmal nicht sein.

Sind alles Ex-Partner? Wenn ihr in Stardew Valley erst mit einer Person zusammen wart und dann jemand anderen heiratet, kommt euer/eure Ex nicht zur Hochzeit. Aber selbst wenn ihr per Mod mit jedem einzelnen Dorfbewohner rumgemacht haben solltet, würden ja trotzdem immer noch wenigstens die Kinder auftauchen müssen.

Das kommt offenbar öfter vor: Zumindest findet sich auf Reddit noch ein anderer Post von einer Person, die es sogar noch übler getroffen hat. In diesem Fall ist nämlich nicht einmal der oder die Partner*in zur Hochzeit aufgetaucht. Die Braut konnte sich sozusagen selbst küssen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mehr Stardew Valley-News könnt ihr euch hier in diesen GamePro-Beiträgen zu Gemüte führen:

Es scheint wohl ein Bug zu sein: Es gibt jedenfalls keinen einleuchtenden Ingame-Grund für das Fernbleiben sämtlicher Dorfbewohner*innen und Mods spielen hier wohl auch keine Rolle. Wie die Urheberin des Posts in einem Kommentar schreibt, handelt es sich auch nicht um einen Multiplayer-Spielstand, was manchmal für Komplikationen sorgt. Wir können nur hoffen, dass eure Hochzeit davon verschont bleibt.

Wen habt ihr in Stardew Valley geheiratet und wie lief eure Hochzeit ab?