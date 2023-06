Mit dem Patch kommt ein Upgrade für die Sense.

Eric „ConcernedApe“ Barone arbeitet immer noch an Updates für die Bauernhof-Simulation Stardew Valley. Aktuell stellt er neue Inhalte für Patch 1.6 zusammen und lässt deshalb sogar die Arbeiten an seinem kommenden Titel Haunted Chocolatier schleifen.

Bislang waren die Inhalte unbekannt, die mit Update 1.6 ins Spiel implementiert werden. Doch jetzt hat Barone nur zwei Wörter getwittert, die ein neues Feature enthüllen und die Fans in Ekstase versetzt.

Stardew Valley bekommt neues Werkzeug-Upgrade

Was hat er gesagt? Die zwei Wörter, um die es sich handelt, sind „iridium scythe“, auf Deutsch also die Iridium-Sense, die es bislang noch nicht im Spiel gibt. Vermutlich wird sie mit dem kommenden Update 1.6 implementiert:

Wieso freuen sich Fans deshalb so sehr? Die Sense ist das bislang einzige Werkzeug, das nicht weiter mit Iridium verstärkt werden kann. Alle anderen Werkzeuge können mit dem seltenen Material beim Schmied geupgradet werden, wodurch sie eine noch bessere Funktionsweise haben.

Für die Sense gibt es bislang nur die Gold-Version, die den Radius beim Mähen von Gras erhöht und für den Kampf leicht verstärkt wurde. Doch das ist nicht nur spannend, weil Fans damit ihre Sammlung an besten Werkzeugen endlich komplettieren können, sondern wirft vor allem auch die Frage auf:

Gibt es einen besonderen Grund, dass das Update ins Spiel kommt? Was können wir künftig mit der Iridum Sense anstellen?

Daran arbeitet Barone aktuell

Wann kommt Update 1.6? Der Indie-Entwickler schweigt bislang zu einem möglichen Datum für das Update. Der Grund dafür ist, dass er sich sonst unter Druck gesetzt fühlen würde. Sobald er verrät, wann die neue Version von Stardew Valley kommen wird, erfahrt ihr es auf GamePro.

In einem Trailer zu Haunted Chocolatier könnt ihr sehen, woran Eric Barone nun arbeitet:

2:24 Haunted Chocolatier - Erster Gameplay-Trailer zu Eric Barones neuer Simulation - Erster Gameplay-Trailer zu Eric Barones neuer Simulation

So steht es um Haunted Chocolatier

Da selbst das Update 1.6 für Stardew Valley kein festes Releasedatum hat, ist der Release von Haunted Chocolatier noch in weiterer Ferne. Bislang wurde das Spiel nur für den PC bestätigt, doch wenn es sich ähnlich zu Stardew Valley verhält, sollten im Laufe der Zeit Konsolenversionen folgen.

In Haunted Chocolatier schlüpfen wir dieses Mal nicht in die Rolle eines Bauern oder einer Bäuerin, sondern eines Chocolatiers. Die süße Ware wird selbst hergestellt und im eigenen Laden verkauft. Die benötigten Zutaten müsst ihr entweder in der Wildnis sammeln oder von Monstern erbeuten. Dadurch können wir mehr Action erwarten als in der früheren Sim.

