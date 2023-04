Stardew Valley-Update 1.6 kommt mit neuen Inhalten – und Haunted Chocolatier muss drunter leiden

Stardew Valley bekommt demnächst Update 1.6. Aber dafür muss Haunted Chocolatier auf Eis gelegt werden.

Eigentlich sah es eine Weile lang so aus, als würde die Farming-Sim Stardew Valley keine großen, neuen Inhalte mehr bekommen. Immerhin hatte der Macher Eric Barone, aka ConcernedApe, bereits 2021 erklärt, dass er sich auf sein neues Spiel Haunted Chocolatier konzentrieren will.

Inzwischen gab es aber doch einige kleinere Updates und auch ein größerer Patch 1.6 ist auf dem Weg. Der bringt zwar gute Nachrichten für alle Stardew Valley-Fans, aber auch schlechte für diejenigen, die auf Haunted Chocolatier warten.

Haunted Chocolatier muss für Stardew Valley 1.6 pausieren

Wie Barone auf Twitter mitteilte, ist das neue Update aktuell in Arbeit. Inhaltlich soll es sich größtenteils wieder darauf fokussieren, dass Modding am PC zu vereinfachen. Aber es wird auch neue Inhalte und Dialoge geben – wenn auch nicht annähernd so viel, wie noch in Update 1.5.

Zur Erinnerung: Update 1.5 hatte massenweise Neuerungen im Gepäck, darunter etwa neue Gebäude, Gegenstände, Tiere, Lebensmittel, eine neue Questreihe mit mehreren NPCs, ein neues Farmlayout und Hausrenovierungen. Gar so viel dürfen wir dieses Mal also nicht erwarten.

Schlechte Nachricht für Haunted Chocolatier: Auch wenn das erstmal eine positive Nachricht für Fans der Farming-Sim ist, gibt es gleichzeitig auch schlechte Kunde. Wie Barone in dem Tweet nämlich ebenfalls erklärt, muss er die Entwicklung seines neuen Spiels Haunted Chocolatier pausieren, um sich auf das Stardew Valley-Update fokussieren zu können. Erst nachdem der Patch draußen ist, geht es mit dem neuen Spiel weiter.

Bislang gibt es nur einen einzigen, richtigen Trailer zu Haunted Chocolatier:

Kleiner Teaser zu Haunted Chocolatier

Bislang ist noch nicht allzu viel zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers bekannt. Wie der Name aber bereits verrät, ziehen wir als Chocolatier in ein verfluchtes Schloss und verkaufen Süßigkeiten. Das Gameplay wird Stardew Valley dabei in vielen Bereichen ähneln. Andere wie das Kampfsystem sollen dagegen komplett überarbeitet werden. Was wir bisher zum Spiel wissen, lest ihr hier:

Obwohl die Arbeit an der neuen Sim sich also ein wenig nach hinten verschiebt, hatte Barone wenigstens einen kleinen Happen für alle, die sehnsüchtig auf den Titel warten, im Gepäck. Wie er im Tweet nämlich verrät, wird die neue Stadt in Haunted Chocolatier auf dem Wasser liegen und es wird Docks geben – es klingt also ganz danach, als könnten wir im neuen Spiel wieder fischen oder mit dem Boot umher fahren.

Spielt ihr noch Stardew Valley, oder wollt ihr lieber möglichst bald in Haunted Chocolatier abtauchen?