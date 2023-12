Stardew Valley: So perfekt kann eine Jahr 20-Farm aussehen – Fan begeistert Community mit beeindruckendem Mega-Screenshot

Leah bekommt sicher nicht bei allen Stardew Valley-Fans eine so beeindruckende Farm zu sehen.

Wer von Stardew Valley begeistert ist, macht in der Regel nicht nach dem ersten Jahr im Spiel Schluss. Auf zwei, drei oder sogar vier bis fünf Jahre kommt sicher so mancher Fan, aber 20 Jahre sind dann doch eine Hausnummer, bei der die meisten raus sein dürften. Ein Reddit-User hat diese Marke aber erreicht und die Zeit äußert gut genutzt, wie wir auf einem beeindruckenden Screenshot sehen können.

So sieht die liebevoll dekorierte Jahr 20-Farm aus

Die Farm von Reddit-User MissOkComputer ist fast schon ein eigenes Dorf, das Pelican Town Konkurrenz macht, beziehungsweise eigentlich wesentlich einladender wirkt. Womöglich habt ihr bereits perfekt optimierte Farmen gesehen, bei denen es einfach nur darum ging, möglichst effizient zu produzieren und Geld zu verdienen; bei diesem Hof wurde aber richtig Arbeit in die Ästhetik investiert.

Aber schaut doch mal selbst:

Ob Silos, Teiche, Gewächshaus, unterschiedliche Ställe oder Obstbäume: Die Elemente sind nicht einfach nur geordnet, sondern so arrangiert, dass das Ganze lebendig wirkt und mit haufenweise hübscher Deko geschmückt. Auch die Farben der Gebäude sind stimmig angepasst. Besonders cool ist außerdem der Screenshot im "Großformat", der uns das komplette Farm-Layout überblicken lässt.

Community feiert die Leistung

MissOkComputer schreibt zu ihrem Screenshot: "Nach so einer langen Zeit, zurück auf meiner ersten Farm." In den Kommentaren überschlägt sich die Community mit Lob. Eine Person stellt beispielsweise fest:

"Mir gefällt, dass die Farm nicht komplett uniform ist, aber auch nicht überladen wirkt, sie sieht so gut aus! und auch noch deine erste Farm!! Ich habe immer Probleme damit, auf meinen Farmen nicht alles auf ein Raster zu stellen, lol."

Ein anderer Fan ist beim ersten Spieldurchgang erst in Jahr zwei und will wissen, wie lang es dauert, bis eine Farm so fantastisch aussieht. Die Person tut sich schwer damit, hübsche Dinge für ihr Geld zu finden. Daraufhin erklärt MissOkComputer, dass die Farm in Jahr 20 ist und verrät: "Ich bin besessen von Deko und Tieren. Glaub mir, es gibt viele Optionen, einen Haufen Geld auszugeben, vor allem im End Game."

Wie gefällt euch dieses Farm Layout und wie viel Mühe gebt ihr euch mit eurem eigenen?